Den dansk-svenske politikeren Rasmus Paludan måtte flykte etter at han brente koranen utenfor en moske i den svenske byen Uppsala 1.mai.

Paludan, som leder det politiske partiet Stram Kurs, hadde fått avslag fra kommunen om å brenne koranen. Men han gjorde det likevel.

En video som er delt på Twitter viser at rasende mennesker som kommer ut av en moske og angriper bilen til Paludan.

Danish politican Rasmus Paludan was in Sweden again burning the Qu'ran outside a mosque, he was immediately attacked by local muslims. pic.twitter.com/UBz12ppBl1

— Weißi (@VoIkerSchanze) May 1, 2022