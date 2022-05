annonse

Fem universitetsansatte forteller sin historie.

En gang i tiden var universitetene en ytringsfrihetens og meningsutvekslingens høyborg.

Selv kontroversielle hypoteser ble lyttet til, så fremt de kunne forsvares med adekvate data og sterke, sammenhengende resonnementer.

Nå er akademias prinsipper om kritisk tenkning og falsifiserbarhet angivelig erstattet av safe spaces, wokeness og cancel culture.

Safe spaces er rom hvor studentene kun eksponeres mot meninger de er enige i, ofte for å unngå psykisk opprørthet.

Woke betyr våkenhet mot rasisme, kjønnsdiskriminering og sosial ulikhet, og går hånd i hånd med cancel culture, at de som påstås å ha slike meninger skal henges ut, miste jobben og forvises fra offentligheten.

Der hvor studenter før søkte professorens kunnskap og veiledning, sender de i dag inn klage hvis de oppfatter noe som politisk ukorrekt.

Slik kan vi i alle fall tolke historiene fra fem universitetsansatte som har opplevd et press om å være «woke» på nært hold.

Alle fem har lidd karrière- og personlige tap, fire har mistet jobben. Men alle forteller at de ikke lar seg kansellere.

– Klagene kom ut fra intet, sier Peter Boghossian.

New York Post har intervjuet fem universitetsansatte som er blitt kansellert. En av dem, Peter Boghossian, ble i 2010 ansatt som professor i filosofi med fordypning i kritisk tenkning ved Portland State University, USA.

Ifølge Boghossians egen fremstilling ble han vitne til en «eksplosjon av identitetspolitikk og intoleranse for ulike synspunkter» i 2012. Da Boghossian inviterte ikke-ateistiske gjesteforelesere, ble det bare verre.

«Digitale selvtektsmenn infiltrerte hans konti i sosiale medier og kalte ham sjåvinist og nazi, og kontaktet gamle venner for å grave frem dritt,» skriver New York Post, og legger til at han også ble beskyldt for å slå kona og barna sine.

Det mest rystende var at Portland State University faktisk innledet etterforskning på grunnlag av disse antydningene, beretter Boghossian. Etter flere måneder kom universitetet frem til at beskyldningene var grunnløse.

– Det var en konstant strøm av klager om at jeg bedrev mikroaggressjon mot folk, klager som kom ut fra intet.

Boghossian er kanskje ikke så uskyldsren som han fremstiller seg som. I 2017 gikk han sammen med andre akademikere om å lage tull-og-tøv-forskning og sende disse artiklene inn til vitenskapelige tidsskrifter.

Flere av artiklene, om ømtålige emner som rase, kjønn og fedme, slapp igjennom fagfellevurderingen og ble publisert.

Boghossian bedyrer at han hadde et edelt formål, nemlig å «avdekke korrupsjon i faglitteraturen». Da falskneriet ble oppdaget i 2018 gikk det USA og verden rundt – og ble også omtalt av Resett.

Boghossian hevder at studenter da la avføring utenfor hans kontor og risset inn hans navn og hakekors på skolens toaletter.

Men også administrasjonen ved Portland State University tok affære. Boghossian hadde nemlig begått academic misconduct, det vil si brutt god akademisk opptreden og forskningsetikk.

Boghossian fikk sparken. Nå er han en av grunnleggerne bak University of Austin, etter sigende fritt for wokeness og cancel culture.

Dette er de fire andre akademikerne New York Post intervjuer:

Sue Bergin: Adjungert professor (timelærer) i engelsk. Jobbet 28 år ved konservative Brigham Young University, som er tilknyttet mormonerne. Mener å ha fått sparken for sine LHBTQ-vennlige synspunkter.

J. Angelo Corlett: Professor i filosofi. Fikk klager på seg for å ha ytret ord som bitch og nigger under en forelesning om nedsettende ord. Ble utestengt fra to av sine tre kurs. Har påanket vedtaket.

Sophia Nelson: Professor i akademisk skriving. En biseksuell kollega hadde funnet et Twitter-innlegg hvor Nelson spurte kritisk om skeive tegneseriefigurer. Det ble starten på uthenging i sosiale medier og en kampanje hvor 500 personer krevde at hun skulle sies opp. Nelsons kontrakt ble ikke fornyet.

Dorian Abbot: Professor i geofysikk. Ble invitert til MIT for å snakke om planeter som går i bane rundt stjerner, men studenter der fant ut at Abbot hadde skrevet et leserinnlegg hvor han mener meritter bør veie mest ved opptak til universitetsstudier. Det endte med at foredraget ble kansellert.

Resett har gjennom flere år satt søkelyset på kanselleringskultur ved høyskoler og universiteter i Norge, fremfor alt Eikrem-saken ved NTNU, men også trakasseringen av en masterstudent i historie ved Universitetet i Bergen.

Sist, men ikke minst har vi saken om studentene ved Kunsthøgskolen. De ba om utdanning og teori istedenfor «ideologi, politikk og indoktrinering», og ble utsatt for omfattende hets og mobbing fra et hundretalls studenter ved lærestedet.

Vi har dessuten skrevet om læreren Allan Henriksen. Henriksen mistet jobben ved Kjellervolla skole i Lillestrøm, etter hans egen oppfatning basert på klageskriv med falske beskyldninger fra elever som var misfornøyd med Henriksens karaktersetting, men ifølge Henriksen også oppkonstruerte anklager fra skolens ledelse og inspektør.

