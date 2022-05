annonse

annonse

Britiske velgere kan komme til å gi statsminister Boris Johnson en skikkelig kalddusj når de skal velge kommunestyrer og provinsforsamlinger denne uken.

Torsdagens lokalvalg vil bli en temperaturmåler for hvor stor støtte Johnson og Det konservative partiet har drøyt to år etter brexit og få måneder etter den såkalte partygate-skandalen.

Valget vil også vise om Labour kan regnes som en reell trussel mot toryene fram mot parlamentsvalget, som skal holdes innen 2024.

annonse

Det konservative partiet og Johnson vant en overlegen seier i desember 2019 etter at han lovet å få banket gjennom brexit etter en flere år lang fastlåst og splittende politisk prosess.

Støtten forvitrer

Men siden da har velgernes tillit til den fargerike og joviale statsministeren forvitret både som følge av partygate-skandalen og kraftig prisstigning.

Mange av dem er indignert over at Johnson og hans stab deltok på fester midt i koronanedstengingen, og de har heller ikke spesielt høy tillit til Johnsons forklaring om at han ikke visste at han brøt koronareglene.

annonse

Både Johnson, kona og over 50 andre er bøtelagt etter skandalen, og Johnson er dermed den første statsministeren i britisk historie som har fått bot for å ha brutt loven mens han har sittet ved makten.

Saken har også ført til et opprør blant Johnsons egne partifeller, og i januar så det ut til at opprøret ville føre til at han ble kastet av sine egne. Men krigen i Ukraina førte til at opprøret svant hen, samtidig som Johnson gikk i bresjen for både sterkere militær støtte til Ukraina og kraftige sanksjoner mot Russland.

Hvis valget viser seg å bli en kraftig nedtur for toryene, kan det imidlertid føre til nye krav om Johnsons avgang slik at partiet kan stille med en ny statsministerkandidat i neste parlamentsvalg.

Kjøpekraft

Men valget torsdag handler ikke bare om tillit og mistillit til statsministeren. Mange briter er minst like opptatt av prisstigning og svekket kjøpekraft.

– Det folk vil være veldig opptatt av, er levekostnadene. Maten går opp, energien går opp, sier en pensjonert fabrikkarbeider i Dudley sentralt i England til nyhetsbyrået AFP.

76-åringen, som kun vil oppgi fornavnet sitt Bob, mener at partygate har fått folk til å le av Johnson og toryene, men at den virkelige politiske saken, som alle bør være opptatt av, er levekostnadene.

Labour, som er landets største opposisjonsparti, gikk fram i lokalvalget i 2018. Nå håper Keir Starmer, som har ledet partiet siden 2020, å vinne tilbake makten i de tradisjonelt røde områdene i England – «Red Wall» – som ble blå i forrige generasjon.

Meningsmålinger tyder på at Labour vil få flest stemmer i England, og det kan også komme til å ta stemmer fra Det skotske nasjonalistpartiet (SNP) i Skottland, i tillegg til å befeste flertallet det har i Wales.

annonse

Vendepunkt for Nord-Irland?

Men det er ikke bare Johnsons politiske framtid som står på spill i torsdagens valg. Det kan også påvirke det langsiktige forholdet mellom Storbritannia og Nord-Irland.

«Som ved alle valg til folkeforsamlingen på Stormont utenfor Belfast står det også denne gangen om identitet, tilhørighet og Nord-Irlands fremtid. Skal Nord-Irland fortsette å være del av EUs tollunion i årene som kommer? Blir da Nord-Irland-protokollen, som er en del av brexitavtalen, opprettholdt?», skriver britiskpolitikk.no.

Meningsmålinger viser at katolsk-nasjonalistiske Sinn Féin for første gang kan vinne flertallet i den folkevalgte provinsforsamlingen i Belfast.

I løpet av provinsens 100 år lange historie har aldri et parti som støtter en samling med Irland, vært størst. Professor Deirdre Heenan ved Ulster University mener det kan bli et viktig vendepunkt i irsk politikk.

– Det kan bli en dyp forvandling hvis en nasjonalist blir førsteminister, sier hun til AFP.

Før helgen viste en meningsmåling at Sinn Féin leder med hele 6 prosentpoeng foran sin nærmeste rival, Det demokratiske unionistpartiet (DUP).

Ønsker folkeavstemning

annonse

Sinn Féin, som tidligere var geriljagruppa IRAs politiske fløy, har lenge hatt et ønske om å avholde en folkeavstemning om hvorvidt Nord-Irland fortsatt skal være underlagt britisk kontroll.

Men under valgkampen har partiet dempet kravet om irsk samling og i stedet spilt mye på folks frustrasjon over økte levekostnader og andre lokale saker.

Utsiktene til at Sinn Féin vinner valget i Nord-Irland utgjør en ny hodepine for Boris Johnson, samtidig som de skotske nasjonalistene har lovet å arrangere en ny folkeavstemning om uavhengighet.

I 2014 stemte skotske velgere ja til å forbli i den 300 år lange unionen med England og Wales, men skotsk motstand mot brexit har ført til at saken igjen er aktuell.

Brexit har også hatt store konsekvenser for Nord-Irland, der unionistene i DUP frykter at nye handelsavtaler med EU vil svekke Nord-Irlands stilling i unionen.

annonse

DUP ønsker ikke omfattende kontroll med godstrafikk fra det britiske fastlandet. De mener det fører til at Nord-Irland driver stadig lenger bort fra resten av Storbritannia og stadig nærmere EU-landet Irland.

Fakta om lokalvalget i Storbritannia

Torsdag 5. mai er det lokalvalg i byer og kommuner i England, Wales og Skottland, samt valg på ny provinsforsamling i Nord-Irland.

* Valglokalene åpner klokka 8 norsk tid og stenger klokka 23.

* Resultater er ventet fra en rekke steder i England torsdag kveld, mens resultatene fra Skottland, Wales og Nord-Irland først kommer fredag.

* I England skal det velges rundt 4.360 representanter til 146 ulike folkevalgte forsamlinger, deriblant i Birmingham, Leeds og Manchester, samt i alle Londons 32 bydeler.

* I South Yorkshire nord i England skal det velges en regional ordfører. Det er også valg på representanter til 1.000 sognestyrer, den laveste instansen i det britiske lokaldemokratiet.

* I Skottland skal det velges 1.227 representanter til i alt 32 lokale forsamlinger, og i Wales skal det velges 1.234 representanter til 22 forsamlinger. I mai i fjor var det valg på nye parlamenter i både Skottland og Wales.

* I Nord-Irland er alle de 90 plassene i provinsforsamlingen på valg.

* Opposisjonspartiet Labour håper å vinne terreng i London, spesielt i konservative bastioner som Westminster, Wandsworth, Kensington og Chelsea.

* Partiet håper også å gjenvinne flertallet i kommuner der et flertall stemte konservativt i parlamentsvalget i 2019, som i Dudley sentralt i England og i Nord-England.

* I Nord-Irland håper katolsk-nasjonalistiske Sinn Féin å bli største parti for første gang i provinsens hundre år lange historie.

* Valget vil gi en pekepinn på populariteten til statsminister Boris Johnson og på hvordan den stadig dårligere kjøpekraften påvirker velgermassen.

* Lokale saker har også stor innflytelse. De som velges, bestemmer blant annet over vedlikehold av veier, kollektivtransporten, biblioteker, renovasjon, lokale miljøsaker og byplanlegging.

Kilde: AFP

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474