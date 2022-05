annonse

VGTV avslutter samarbeidet med profilen Bernt Hulsker.

Dette bekrefter Thomas Manus Hønningstad, som er administrerende direktør i VGTV.

Hulsker er under politietterforskning etter at han skal ha kommet med hatefulle ytringer mot en dørvakt under en jobbfest på utestedet Syng i Oslo. Han er blant annet anklaget for rasistiske ytringer, og for å ha gjort nazi-hilsener.

– Siden hendelsene på Syng i starten av mars har vi håndtert saken internt. I en slik sak er det mange hensyn som skal tas, og vi har vært opptatt av å gjøre dette på en god og ryddig måte, sier VGTV-direktøren til VG.

Samarbeidet avsluttes med umiddelbar virkning.

– Bernt har i mange år vært en sentral og viktig profil for VGTV både på TV og i podkast, men nå er vi sammen kommet til at det beste for alle parter er at vi går hver til vårt, sier Hønningstad.

Svartelistet hos manager

Mandag ble det kjent at managerselskapet Max Social fjernet han fra sin nettside.

I mars kom dessuten nyheten om at Bernt Hulsker uteble fra VGTV-podkasten «Enkel servering» på ubestemt tid, fordi han var syk.

