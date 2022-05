annonse

annonse

Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Erlend Wiborg, fremmet i dag representantforslag om å midlertidig stanse inntak av kvoteflyktninger på grunn av situasjonen i Ukraina.

Krigen i Ukraina har ført til en ekstraordinær og prekær flyktningsituasjon i våre nærområder. Antallet asylsøknader i Norge fra ukrainske borgere er rundt 15 000.

Erlend Wiborg erklærte i Stortinget at det siden krigens utbrudd har vært et bredt folkelig engasjement i hele landet for å hjelpe ukrainere på flukt. Det er ingen tvil om det norske folks vilje til å stille opp.

annonse

Les også: Professor mener tilbakekalling av statsborgerskap er apartheid: – Absurd utsagn (+)

– Fremskrittspartiet har – tidvis alene – alltid stått for en bærekraftig asyl- og innvandringspolitikk. Norges mottak av immigranter må tilpasses vårt lands ressurser og ikke minst vår kapasitet til mottak og integrering av fremmede borgere. Konsekvensen av naivitet og snillisme i dette spørsmålet er det flere eksempler på, og man behøver ikke se veldig langt utover landets grenser for å se en situasjon vi ikke ønsker at vårt samfunn skal havne i, sa Wiborg fra Stortingets talerstol.

Wiborg mener det er uansvarlig med mottak av ytterligere flyktninger når man ikke vet det endelige antallet fra Ukraina. Derfor fremmet han forslag om at Stortinget ber regjeringen stanse mottak av kvoteflyktninger så lenge konflikten i Ukraina vedvarer.

annonse

Les også: Wiborg omtaler innvandrerungdom bak bråket som «utakknemlige»: – De får finne seg et islamistisk land å bosette seg i

Norge kan ikke ta alle til Norge

– Det er over 80 millioner mennesker på flukt i verden, Norge kan ikke ta alle til Norge. Vi må derfor prioritere våre nærområder, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg mener at Norge må være forberedt på at vi kan få langt flere ukrainere til Norge hvis krigen i Ukraina fortsetter.

– Når kapasiteten allerede er sprengt, sier det seg selv at vi ikke samtidig kan hente flyktninger fra andre steder i verden, sier han og legger til:

– Det er lettere å integrere ukrainere i Norge da de er fra samme kulturkrets som oss. På samme måte som at det ville vært lettere for meg å integrere meg i Sverige enn i Saudi Arabia.

Les også: Vil ha foreldelsesfrist for asyljuks: – Nei, sier Frp (+)

Wiborg mener at flyktninger hjelpes best i sine nærområder, fordi det er rimeligere og man dermed får hjulpet flere:

annonse

– For eksempel syrere bør derfor hjelpes i sine nærområder og det bør Norge også kunne bidra økonomisk til. For kostnadene ved å hente 35 enslige mindreårige asylsøkere fra Syria kan vi hjelpe 8300 i deres nærområder. Det er mye bedre enn at noen skal få førstegevinsten i Lotto ved å komme til Norge, avslutter han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474