Trygve Hegnar er oppgitt over bøndenes nye krav. Pressen er også, stort sett, meget velvillig og støtter bøndene. Han mener «kritiske spørsmål er helt fraværende.»

Med så mye penger til bøndene, blir det mindre til annet på statsbudsjettet. Eller skatter og avgifter må øke. Hegnar har regnet på hva bøndene får med det nye forslaget fra bondeorganisasjonene.

– Antall bønder er bare rundt 38.000, og fallende. Når bøndene krever 11,5 milliarder kroner ekstra, så blir det faktisk rundt 300.000 kroner pr. gjennomsnittsbonde. Legger man til det de allerede får, på rundt en halv million kroner pr. årsverk, blir tallet nesten 800.000 kroner til hver bonde, skriver han i en lederartikkel i Finansavisen og omtaler det som «vilt».

At folk ikke ser at det er hos bøndene pengene havner, mens de selv sliter med strømregninger og høye diesel- og bensinpriser, overrasker Hegnar.

– Denne galskapen kunne kanskje forsvares hvis det er matmangel i landet, men det er det slett ikke. Norske bønder produserer for mye av det meste. De trenger ikke flere eller større incentiver, skriver han.

Heller ikke selvforsyningen er det noe problem med, ifølge Hegnar. Det er mer enn nok mat i verden, skriver han. Det handler bare om fordeling. Og hvorfor skal man produsere verdens dyreste mat, slik norsk mat er?

– Stortinget kan gjerne vedta å drukne norske bønder i penger, men da er det ikke for å få mer mat, men for å holde Senterpartiet over vannet, avslutter han med referanse til at Sp stuper på meningsmålingene.

