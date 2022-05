annonse

Da Israel testet ut å sende asylsøkere til Rwanda og Uganda, endte flesteparten opp på slavemarked, hevder en redaktør og langer ut mot FrP.

– Tidligere denne uka har Utrop omtalt Danmarks og Storbritannias planer om å sende asylsøkere til asylsentere i Rwanda. Forslaget innebærer alle asylsøkere, også de som er fra land som befinner seg på andre siden av kloden for Rwanda, skriver redaktør Anna Aronsen Oftedal i Utrop, og legger til:

– Nå uttrykker også FrP begeistring for asylsentre i Rwanda.

Israel sendte asylsøkere til Rwanda og Uganda fra 2014 til 2017. Nesten alle av disse endte opp hos menneskesmuglere og slavehandlere i Libya, hevder Oftedal, og viser til at det foregår brudd på menneskerettighetene i Rwanda og at sikkerhetsstyrkene angivelig er anklaget for å fengsle folk vilkårlig og torturere dem systematisk og på det groveste.

Asylsentrene skal finansieres av bistandspenger

Ifølge Aftenposten har FrP programfestet at de som kommer «inn i Norge og leverer en asylsøknad, skal overføres til et asylsenter i utlandet». Asylsentrene skal finansieres av bistandspenger.

– Ved å slå seg sammen med Danmark og England, vil forhandlingene med tredjeland bli enklere, sier Erlend Wiborg til Aftenposten.

Asylsentre i utlandet skal behandle søknader fra asylsøkere som kommer hit for å søke om asyl.

Får de opphold, er håpet at de skal bli boende der og ikke i Norge.

Denne nye prosessen kan føre til at det blir mindre fristende å søke asyl i Norge.

Det er kostnadsbesparende. Man unngår at asylsøkere nyter godt av den norske velferdsstaten mens søknaden behandles og senere.

Wiborg er ikke bekymret for overgrep

– Dette skal selvfølgelig foregå på en anstendig og god måte der vi skal ha gode kontrollregimer for at dette ikke skal skje, sier Erlend Wiborg til Resett.

Han understreker at dette er noe også Danmark og Storbritannia er tydelige på, så han er ikke bekymret for at det skal skje overgrep på de eventuelt norsk/dansk/britiske asylmottakene i tredjeland.

– Forslaget til FrP vil bidra til at man kan hjelpe reelle mennesker på flukt, men samtidig stenger vi døren for migranter som utbytter asylsystemet for å få tilgang til norske velferdsgoder, avslutter FrPs innvandringspolitiske talsmann.

