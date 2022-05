annonse

Før helgen varslet SV at partiet vil prioritere en storstilt satsing på flytende havvind som krav til regjeringspartiene i forhandlingene.

Høyres fremste energipolitiker Nikolai Astrup ber nå SV om å blåse i Ap og Sp.

Astrup understreker overfor Klassekampen at det er mulig å sikre flertall på Stortinget for en havvindplan uten regjeringspartiene.

– SV trenger ikke regjeringspartiene for flertall. Vi har lagt fram et eget alternativ til energimeldingen med klart større ambisjoner for havvind enn regjeringen har. Tempoet må opp, ambisjonsnivået må heves, og det må bli større forutsigbarhet for næringen som skal bygge ut havvind, sier Astrup.

Slik det ligger an i dag, vil det ikke bli bygget ut havvind i særlig grad i Norge før 2030. SV har tatt til orde for å etablere et hurtigspor for havvindutbygging knyttet til oljeplattformer. Partiet mener at utbygging kan starte allerede i løpet av de neste årene

Høyre har på sin side lansert en havvindplan der partiet blant annet vil korte kraftig ned på konsesjonsprosessen. Målet er å lyse ut arealer som vil gi 3 gigawatt hvert eneste år fra 2025. Astrup tror man kan finne et flertall i Stortinget utenfor regjeringen for en mer markant havvindsatsing.

– Hvis Ap og Sp ikke vil øke ambisjonsnivået, er det klart vi kan snakke med Høyre om å få til noe mer, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til Klassekampen, som respons på Høyres invitasjon.

