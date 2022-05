annonse

MDG har hatt ansvar for en rekke store prosjekter som har gått helt over styr.

– Det har gått nesten syv år siden MDG, med frontfigurene Lan Marie Nguyen Berg (35) og Sirin Stav (34) i viktige posisjoner, kom inn i Oslos byråd med ansvar for store prosjekter, skriver investor Jan Petter Sissener i Nettavisen.

Han påpeker at det er innbyggerne som ender opp med å betale for sløsingen.

– Disse to politikerne kan ha kostet Oslo minst 50 milliarder kroner. Det utgjør 150.000 kroner for hver eneste husstand i hovedstaden. Et slikt beløp, som altså til syvende må betales av oslofolk, utgjør en betydelig belastning for de flestes økonomi, skriver Sissener.

Han nevner blant annet bygging av et nytt vannforsyningsanlegg. Der har kostnadene løpt fullstendig løpsk uten at det ser ut til å ha vært noen ansvarlig kontroll eller kostnadsstyring fra kommunens side. Hittil er budsjettsprekken på 12 milliarder kroner. Skandalen førte til at Lan Marie Berg ble avsatt som byrådsleder.

Sissener omtaler Fornebubanen som et annet prosjekt fullstendig ute av kontroll. Det skulle i sin tid koste 4,5 milliarder kroner, men nå ligger prislappen på 28 milliarder kroner.

Så nevner han MDGs sykkelsatsing som tidligere er blitt anslått å koste 13 milliarder kroner.

– Det er absolutt ingenting som tyder på at sykkelsatsingen er vellykket, hverken når det gjelder å oppnå mer sykling eller å holde seg til budsjettene. Andelen av reiser i Oslo med sykkel ligger milevidt bak de totalt urealistiske målsetningene om 20 prosent sykkelandel, skriver Sissener.

Men den største tapsbomben ligger nok på Klemetsrud. Et prestisjeprosjekt for Oslo-byrådet og MDG. De skal bygge et CO2-renseanlegg for å fjerne klimagassutslippene fra byens søppelanlegg. Nå oppgis kostnadsrammen til å være over 9 milliarder kroner.

– Om den kostnadsrammen kommer til å holde er det all grunn til å stille spørsmål ved. Etter utviklingen i vannforsyningsanlegget og Fornebubanen å dømme, er det ingen tvil om at Oslo kommunes evne til å holde styr på store prosjekter er mangelfull – for å si det forsiktig, sier han, og legger til:

– Skulle det gå på samme måte med karbonfangstanlegget som med de to andre store prosjektene, kan vi vente oss en mangedobling av prisen.

