– Cathrine Irgens Nilsen i NRK bruker stråmannsargument i sin kommentar til meg, mener Kjetil Rolness etter at voldelige muslimer i Sverige lagde opptøyer etter Paludans brenning av koranen.

Nilsen hevder at NRK Super ville ta barns vitebegjærlighet på alvor og «løfte vi disse unge stemmene, nettopp for å styrke demokratiet og ytringsfriheten».

Rolness mener på sin side at NRK desinformerer og villeder barn ved å ikke lære dem om hva ytringsfrihet faktisk er. Han reagerer på Nilsens svar.

– Å lage nyheter tilpasset en yngre målgruppe, er en oppgave vi i NRK Super tar på største alvor. Og ja, vi er ofte nødt til å forenkle. Det er ikke alltid lett å balansere hensynet mellom sakskompleks og målgruppas forståelsesnivå i dette formatet, og det er noe vi jobber kontinuerlig med å bli bedre på, skriver Nilsen blant annet.

Rolness mener svaret er intetsigende og irrelevant.

– Jeg har ikke kritisert Supernytt for å forenkle. Jeg har ikke kritisert at man tar utgangspunkt i innsendte videoer av barn som spør om hvorfor Paludan ønsker å brenne koranen. Jeg har kritisert at man ikke engang greier å formidle at fyren sterkt misliker islam (og muslimer). At man hevdet at demonstrasjonene var «veldig rolige». Og at angrepene på politiet ikke hadde noe med koranbrenningen og demonstrasjonene å gjøre. Dette er direkte villedende informasjon, og har ingenting med forenkling å gjøre, skriver han på Facebook.

Nilsen skriver at «Dette med ytringsfrihet er ikke alltid så lett å forstå – verken for vår målgruppe eller eldre.»

Hun skriver også til Rolness kritikk: «Slik vi leser hans kommentar, er det særlig på ett punkt han mener Supernytt trår feil: At vi desinformerer barn som kan føre til at de betviler verdien av ytringsfrihet.»

Det får Rolness til å reagere på det han anser som manglende skrivekunst hos redaksjonssjefen i NRK Super.

– Det finnes folk i Supernytts målgruppe som skriver bedre enn dette, skriver han.

NRK Supernytts sendinger er ment for målgruppen 8 til 12 år.

