annonse

annonse

Amerikanske delstater kan muligens innskrenke kvinners abortrettigheter drastisk. Det fremgår av et lekket notat fra USAs høyesterett. Demokrater raser.

USAs høyesterett skal innen juni komme med en avgjørelse i det omstridte spørsmålet. Da skal skjebnen til den føderale abortretten avgjøres.

Politico har publisert et notat, der det fremgår at det «konservative» flertallet i høyesterett bestemt seg for at abortretten skal fjernes.

annonse

Etter at notatet ble lekket, oppsto det en spontandemonstrasjon utenfor høyesterett.

Demokratenes kongresstopper Nancy Pelosi og Chuck Schumer er sterkt kritiske.

– Dersom dette stemmer, vil høyesterett innføre den kraftigste innskrenkningen i rettigheter de siste 50 årene. Ikke bare for kvinner, men for alle amerikanere, heter det i en uttalelse fra de to.

annonse

Behandler innskrenking

Høyesterett behandler nå en sak som utfordrer Mississippis forbud mot aborter etter uke 15.

Loven i Mississippi er en av mange innskrenkinger som er blitt vedtatt i republikanskstyrte delstater. Lovene strider med høyesterettsavgjørelsen «Roe vs. Wade» fra 1973

Notatet Politico publiserer kalles førsteutkast, som kan bli endret i tiden frem mot avsigelsen, som skjer enten sent i juni eller i juli. Men språket i førsteutkastet er klart og tydelig:

– Vi kommer fram til at Roe og Casey må bli overstyrt, heter det.

Casey referer til en høyesterettsavgjørelse i 1992 som bekrefter abortretten i Roe vs. Wade, men åpner for at delstater kan innføre noen begrensninger.

Vil la politikere bestemme

Høyesterettsflertallet mener at politiker, og ikke domstolene, bør få avgjøre abortspørsmålet.

– Tiden er inne for å rette seg etter grunnloven og sende spørsmålet om abort til folkets valgte representanter, heter det i utkastet som nå er lekket.

annonse

Det fremgår av notatet at mer enn fem dommere har gjort det klart allerede kort tid etter rettsmøtene i saken, at de ville stemme for å overstyre Roe vs. Wade.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474