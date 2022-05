annonse

– Ingen velger å sette barna sine i fare i en utrygg båt, med mindre havet er tryggere enn land.

«Jeg er lei av å bruke hvert ledige minutt på å lete etter omkomne som drukner noen få mil utenfor de stedene der norske turister drikker longdrinks, spiser fisk som spiser folk og henrykt svømmer rundt i noens massegrav». Slik avslutter Kristina Quintano – bedre kjent som «Budbringeren fra helvete» et innlegg hun postet på Facebook nylig.

– Historien gjentar seg nesten hver kveld. Hun legger ut post etter post om antall båter reist fra Marokko, Senegal, Libanon, Tyrkia, Libya eller nordvest Afrika. Listen er lang, og menneskene er mange, skriver en migrantaktivist i BT, og fortsetter:

– Flyktningene strømmer på, dag ut og dag inn, det tar ikke slutt. I over 20 år har hun dokumentert båtflyktningers reise over Middelhavet. Et endeløst tog av falleferdige båter med bakmenn som tjener grovt på andres elendighet. Utallige meldinger om at båter tar inn vann, de synker, mennesker drukner, men ingen bryr seg.

Aktivisten skriver om de som lydløst og usynlig ender sin ferd og sitt liv på havet. De som drukner ved siden av båten som var overfylt med ti ganger så mange mennesker som den var laget for, med redningsvester som ikke er noe annet enn stoff fylt med vatt.

– Mange blir aldri funnet, mens andre lik skyller inn over land. Skyller inn over sydenstrendene våre. De er oppblåst etter å ha ligget i vann lenge. De er spist på av fisker, skriver personen, og legger til:

– De var elsket, hadde drømmer og et liv like mye verdt som deg og meg. Et liv like mye verdt som andre flyktninger som nå får stor oppmerksomhet og mye mediedekning.

Migrantaktivisten skriver at ingen velger å sette barna sine i fare i en utrygg båt, med mindre havet er tryggere enn land.

– Tygg litt på den neste gang du tenker «De kunne jo bare blitt der de kommer fra» eller «Jeg hadde da aldri tatt barna mine med på noe sånt» mens du sitter der trygt i ditt hjem og klager over for høye strømpriser eller for mange brunsnegl i hagen. Omgitt av et system som tar vare på deg om du faller og gir deg økonomisk støtte når du har behov.

