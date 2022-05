annonse

Finland har Norges fulle støtte om de søker medlemskap i Nato.

Det vil statsminister Jonas Gahr Støre fortelle sin finske kollega Sanna Marin, som har vært Finlands statsminister i over to år. De er begge i København for å delta på et indisk-nordisk toppmøte.

Russlands invasjon av Ukraina har satt fart i Nato-debatten både i Finland og Sverige, som til nå har vært alliansefrie.

– Det pågår grundige prosesser i både Finland og Sverige knyttet til spørsmålet om Nato-medlemskap. Vurderingene er helt og holdent Finlands og Sveriges egne, men vi har vært tydelige på at de vil ha Norges fulle støtte, dersom de skulle beslutte å søke Nato-medlemskap. Det vil jeg også formidle til den finske statsministeren, sier Støre til NTB.

Marin har sagt at hun vil kunngjøre sitt syn på medlemskap før hennes eget parti Socialdemokraterna bestemmer seg i midten av mai. En eventuell beslutning om å søke finsk Nato-medlemskap vil bli fattet i samråd mellom presidenten og regjeringen.

Nesten 60 prosent av de spurte i meningsmålinger i Finland sier at de støtter Nato-medlemskap.

Sverige og Finland blitt enige om å sende sine Nato-søknader samtidig, Ifølge svenske regjeringskilder.

