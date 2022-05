annonse

Flere hundre tusen mennesker i Shanghai er ført til koronasentre, og noen forteller at de ble tvunget til leiren selv om de hadde testet negativt.

Shanghais 25 millioner innbyggere har vært innesperret i sine hjem i flere uker, og nå er hundretusenvis av smittede har blitt brakt til koronasentre, skriver NTB.

Shanghai-beboer Lucy forteller til nyhetsbyrået AFP at hun og naboen ble tvunget inn på en buss midt på natten, og kjørt hundrevis av kilometer til et provisorisk senter.

– Politiet fortalte oss at det var for mange positive tilfeller i bygningen vår. Hvis vi fortsatte å bo her, ville vi alle bli smittet, sier Lucy.

En kvinne fra Jing’an-distriktet i byen forteller at hun og flere titall andre fra samme boligområde ble ført til et karantenesenter i Anhui.

– Alle ble oppringt av nabolagskomiteen. De sa at det er for mange positive i boligkomplekset vårt. Derfor må vi overføres til hoteller for å sitte i isolasjon, sier beboeren til AFP.

Yanzhong Huang, seniorstipendiat ved det New York-baserte Council on Foreign Relations, sier dette er et resultat av ordre fra høyeste hold i Kina.

– Når de møter sterkt press ovenfra for å nå målet om null-covid, blir hardhendte, overdrevne tiltak mer sannsynlig, sier Huang.

Det er nå et lappeteppe av ulike restriksjoner i Shanghai. Kinas nådeløse streben etter en null covid-politikk betyr at mange fortsatt må leve med strenge restriksjoner.

Richard Reithinger ved forskningssenteret RTI i Washington, mener disse restriksjonene nå er meningsløse for folkehelsen.

– Ved å fortsette med null-covid-strategi, som omfatter nedstengning og reiserestriksjoner, er det som om vi ikke har lært noe i løpet av de siste to årene. Det er effektiv behandling og vaksiner tilgjengelig, sier han til nyhetsbyrået AP.

Myndighetene i Beijing har stengt skoler, startet massetesting av 20 millioner mennesker og stengt ned bygninger og nabolag.

En rekke politiske rådgivere og myndighetspersoner frykter at president Xi Jinping og andre ledere ikke forstår de mulige økonomiske konsekvensene av den strenge null-covid-linjen, skriver Financial Times.

– Han er bare så stolt av Kinas evne til å slå ned covid. Jeg tror ikke han bekymrer seg for økonomien, sier en rådgiver som ikke ønsker å bli navngitt, til avisen.

