Regjeringen har instruert et utvalg om å sette Norges forhold til EU under lupen. Rapporten kan ventes neste år.

Det melder utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet å gjennomføre en utredning som skal vurdere Norges erfaringer fra EØS-samarbeidet de siste ti årene, inkludert konsekvensene samarbeidet har hatt for økonomi og arbeidsliv.

Utredningen bør også ta for seg utenriks- og sikkerhetspolitikk, mener Huitfeldt.

– Krigen i Europa tilsier at utredningen også må se på EØS-samarbeidet som plattform for utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid med EU. Og hvordan europapolitikken innrettes best mulig i tiden som kommer, sa hun til Stortinget, da hun holdt sin halvårlige EU/EØS-redegjørelse for Stortinget tirsdag formiddag, ifølge NTB.

Venstre-leder Guri Melby reagerer på bestillingen.

– Dette er virkelig ikke tiden for å utrede en svakere tilknytning til EU. EU-debatten har kommet for å bli, og det vi trenger, er en utredning av mulig norsk EU-medlemskap. Alt annet er bortkastet tid og ressurser, sier Melby.

Sp-gjennomslag

Huitfeldt har tidligere avvist at EØS-utredningen skal ta for seg alternativer til EØS-avtalen.

Melby mener like fullt at det er Senterpartiets EØS-motstand som ligger bak ønsket om en utredning.

– Det er tydelig at EØS-utredningen er et Sp-gjennomslag, og at det er Sps EØS-motstand som bestemmer retningen for utredningen, ikke det som skjer i Ukraina, sier Melby.

