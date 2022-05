annonse

Flere økonomer og politikere går kraftig i rette med finansministerens påstand om at vanlige folk får mer å rutte med i år.

Men Trygve Slagsvold Vedum står på sitt.

– Regnestykket er helt riktig, fastholdt finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Til tross for blant annet høyere priser på strøm, drivstoff og mat, kommer eksempelfamilien til å sitte igjen med nesten 15.000 kroner mer, framholdt finansministeren i Stortingets spørretime i forrige uke.

– Vi har ikke prøvd å sminke regnestykket. Det som er bra, er at selv med den krisen vi opplever nå, får folk reallønnsvekst, sa Vedum tirsdag.

Dette får både økonomer og politikere til å reagere.

– Å ta med prisveksten på hele forbruket gir et mer dekkende bilde av husholdningenes økonomi i år. Ved å bare ta med strøm, mat og drivstoff, utelater Finansdepartementet store deler av prisveksten, sier TBU-medlem og sjeføkonom Torbjørn Eika i kommunenes organisasjon KS.

Også seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets stusser over måten Vedum har regnet på:

– Det høres unektelig litt rart ut. Det er pussig å bare ta høyde for prisstigningen på noen bestemte varer, sier Aamdal.

Han får støtte fra Ola Grytten, professor ved Norges Handelshøyskole: «Denne beregningen er høyst tvilsom», skriver Grytten i en epost til Aftenposten.

Fra politisk hold har Vedum høstet kritikk fra så vel budsjettpartner SV, som Rødt.

Men fra FrP-leder Sylvi Listhaug kommer den hardeste kritikken mot finansministeren og regnestykket hans.

– Den største fienden mot folks økonomiske frihet, han heter Trygve Slagsvold Vedum, sa hun i landsmøtetalen denne helga.

Da hun møtte Vedum til debatt i Politisk kvarter, poengterte hun blant annet at departementet har beregnet økte strømkostnader på 1.800 kroner for året som helhet. Hun beskylder Vedum for å «pynte på det som foregår nå» og for «på sett og vis å lure folk til å tro at de får økt kjøpekraft».

– Han legger for eksempel inn at man vil bruke 1.800 kroner ekstra på strøm i år, men for veldig mange ble de pengene brukt opp på januar regningen. Prisene var ekstremt høye nå i vinter, og faren er at det blir enda dyrere til høsten, sa Listhaug.

