I dag møter seriegründer Idar Vollvik i tingretten.

Han er tiltalt for å ha pakket om og feilmerket munnbind i 2020.

Påtalemyndigheten mener at Vollvik forsøkte å få ikke-medisinske munnbind til å fremstå som medisinske.

– Han sørget for at eventuelle følgeskriv som opplyste at munnbind var av type «non-medical», ble fjernet, og at munnbind ble flyttet fra emballasje merket «non-medical» over i ny emballasje som var merket slik at de fremsto som medisinske munnbind, står det i tiltalen.

Vollvik erkjente overfor E24 i 2020 å ha pakket om munnbind, men nektet straffskyld for siktelsen.

– Vi mottok 19. august i år et parti med munnbind, hvor vi bestilte type 1 munnbind og ble fakturert for type 1 munnbind, men har muligens ikke mottatt det vi har bestilt. Disse munnbindene ble følgelig også solgt videre som type 1 munnbind, skrev Vollvik i en pressemelding.

Vollvik risikerer bøter eller fengsel i inntil to år. Det er satt av seks dager i tingretten til saken.

