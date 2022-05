annonse

En kvinne som ble ekskludert fra Jehovas vitner, fikk ikke medhold i Høyesterett.

Gry Helen Nygård ble ekskludert fra Jehovas vitner i 2018 på grunn av påstått seksuell umoral. Nygård har hevdet at hun ble utsatt for overgrep.

I et sammendrag av rettsavgjørelsen skriver Høyesterett, landets høyeste rettsinstans, at det følger av religionsfriheten at et vedtak truffet av et trossamfunn med en religiøs begrunnelse, ikke kan settes til side av domstolene utelukkende fordi det er av sterkt urimelig karakter.

– Domstolsprøvingen må begrenses til å gjelde om grunnleggende krav til forsvarlig saksbehandling var oppfylt, og om vedtaket var bygd på et vesentlig uriktig faktum. Høyesterett kom etter en konkret gjennomgang til at eksklusjonsvedtaket ikke kunne settes til side på noen av disse grunnlagene, skriver landets øverste domstol, ifølge NTB.

Jehovas vitner krevde at saken ble avvist. Høyesterett kom imidlertid frem til at eksklusjonsvedtaket ikke var fullstendig unndratt domstolsprøving.

Høyesterett slår fast at det ble lagt vekt på at vedtaket hadde meget store personlige konsekvenser for Nygård. I Jehovas vitner følges en praksis som går ut på at medlemmer i menigheten, også den nærmeste familien, skal unngå å ha kontakt med den som er ekskludert.

Denne avgjørelsen avklarer dermed domstolenes adgang til overprøving av vedtak i et trossamfunn, og får således presedens.