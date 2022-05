annonse

Twitter-sjefen med nye stikk mot venstresiden.

Det er ikke lenger enn en uke siden Elon Musk kjøpte Twitter. Han har deretter skapt mange overskrifter for sine mange Twitter-utspill.

Musk er en stor tilhenger av ytringsfrihet, og har sagt at alt kan bli skrevet på Twitter om man holder seg innenfor lovverket.

Han har også tatt et oppgjør med venstresiden.

I forrige uke la han ut en bildemelding (meme) som illustrerte at venstresiden har blitt radikal.

Nå kommer Musk med et nytt stikk.

– Ytre venstre hater alle, inkludert seg selv!

The far left hates everyone, themselves included!

— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022