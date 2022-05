annonse

annonse

Mener at Det republikanske partiet har blitt et «MAGA-parti».

Onsdag gikk USAs president Joe Biden hardt ut mot Republikanerne og Trump-supportere, i respons på det mye omtaltet lekkede notatet om et mulig føderalt abortforbud i USA.

Presidenten mener at denne saken «handler om mye mer enn abort».

annonse

Biden sier at han anser at retten til selvbestemt abort, som andre rettigheter, ikke er en rett man i utgangspunktet har fordi man får den av staten, men en rett man har fordi man er et «barn av Gud».

– Nå, hva skjer om du har stater som forandrer lovene, som sier at barn som er LHBT ikke kan være i klasserom sammen med andre barn, er det legitimt på den måten avgjørelse er skrevet? spurte Biden, ifølge Fox News.

Les også: Trump refser Russland: – Putin bruker N-ordet

annonse

– Hva er det neste som blir angrepet? Fordi denne MAGA-gjengen er virkelig den mest ekstreme politiske bevegelsen som har eksistert i amerikansk historie, sa han.

Så korrigerte han seg selv:

– I nylig amerikansk historie.

«MAGA-parti»

Bidens uttalelser kom etter at han forrige måned erklærte at dagens republikanere «ikke er din fars republikanske parti» (altså at de har forandret seg radikalt), samt advarte mot at partiet har blitt et MAGA-parti der høyreorienterte politikere som ikke står på MAGA-linjen er «redde for å agere korrekt» i frykt for å tape nominasjoner i partiet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474