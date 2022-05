Den norske elbilprodusenten Think måtte kaste inn håndkleet for over ti år siden like før elbilbølgen virkelig tok av, men kronprinsen mener likevel at pionerprosjektet etterlot seg viktige spor i Norge.

annonse

– Jeg har truffet veldig mange av dem som jobbet i Think, og de gjør det veldig bra i mange forskjellige bransjer nå. Og så tror jeg det gjorde veldig mye for el-biltenkningen i Norge at vi hadde disse norske elbilene som rullet rundt. Og det er jo noe som vi har hatt suksess med – å få opp antallet elbiler, utslippsfrie biler i Norge, sa han i talen i Göteborg i dag.

Måtte tenke seg om da han kjørte Think

Kronprinsen innrømmer at Thinks rekkevidde var dårlig målt mot dagens el-biler..

– Bilen heter jo Think, og du måtte tenke litt for her var ikke rekkevidden særlig lang. Så på begynnelsen kunne jeg kjøre fra Asker der vi bor til kontoret og tilbake igjen, men mot slutten måtte vi lade på hvert sted. Men Norge satset på elbil og vi fikk lov til å kjøre i taxifeltet sånn at vi kunne komme raskere forbi køen, så det var flere fordeler også, sa han.

annonse

Oppfordret også til samarbeid på tvers av grensene

I dag runder kronprinsparet av et tre dagers langt offisielt besøk i Sverige hvor de har besøkt både Göteborg og Stockholm, og er blitt ledsaget av det svenske kronprinsparet. En omfattende næringslivsdelegasjon er med på turen, og temaene har blant annet vært hav, miljø, helse, ren energi og nettopp grønn industriutvikling – noe Think var et eksempel på.

– Jeg prøver å være en realistisk optimist – også når det gjelder klima. Jeg tror på det store potensialet som ligger i klimavennlig teknologi. På at mange av løsningene på utfordringene våre finnes her – i utvikling og produksjon av produkter og tjenester som forbedrer livene våre og kloden vår samtidig, sa kronprinsen i talen sin.

Han oppfordret også til samarbeid på tvers av grensene, både mellom Norge og Sverige, men også med andre land.

– Det er ikke mangel på utfordringer, hverken her i Norden, i Europa eller på kloden som helhet: Krig i Ukraina. Konsekvensene etter pandemien. Klimaendringer. Skal vi lykkes med å finne gode løsninger, er vi nødt til å jobbe sammen, på tvers av landegrensene, sa kronprinsen.