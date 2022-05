annonse

Jamie Carragher feiret med øl da Liverpool ble klare for Champions League finale.

Det ble en nervepirrende kamp for Liverpool mot Villarreal i det andre oppgjøret i Champions League-semifinalen.

Britene vant 2-0 i den første kampen.

– Fantastisk

I returoppgjøret tirsdag kveld ledet spanjolene 2-0 til pause, men tre skåringer i andre omgang for Liverpool sørget for 2-5 sammenlagt. Dermed er rødtrøyene klare for finalen som spilles i Paris om noen uker.

Dette første til gledesscener både blant Liverpools supportere og tidligere legender for klubben.

I studio til CBS sports var Jamie Carragher gjest, sammen med Micah Richards og Thierry Henry. Der ble det feiret med øl.

– Gi meg min drink. Gi meg min Heineken. Dette er virkelig et fantastisk øyeblikk. Vi skal alle ha en. Vi skal alle feire at Liverpool er klare for en Champions League finale for tiende gang, sa den tidligere Liverpool-stopperen entusiastisk.

Carragher styrtet sin øl og kunne smile etterpå.

Champions League-finalen spilles i Paris 28.mai.

Liverpool møter vinneren av Real Madrid og Manchester City som spilles onsdag. City vant det første oppgjøret 3-2.

