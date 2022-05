annonse

Nye beregninger fra Danmarks Statistik viser at dødeligheten med Covid-19 var nesten dobbelt så høy for menn.

Fra covid-19-epidemien kom til Danmark i mars 2020 til nyttår 2021 døde 3550 danske statsborgere med covid-19. Det tilsvarer 61 dødsfall per 100.000 innbyggere, viser nye beregninger fra Danmarks Statistik. Her telles alle dødsfall som ble testet positivt for viruset innen 30 dager før dødstidspunktet.

Dødeligheten med covid-19 var nesten dobbelt så høy for menn som for kvinner i perioden fra 1. mars 2020 til utgangen av 2021. Samtidig var dødeligheten høyere for blant annet lavtlønte og arbeidsledige.

Dødeligheten mellom kjønnene er justert for alder

Mens den aldersjusterte dødeligheten var 46 av 100 000 kvinner og trakk gjennomsnittet ned, var den nær dobbelt så høy for menn med litt over 81 av 100 000.