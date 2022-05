– Vi har hele veien vært klar over at politiet kan bli tilkalt, og at vi risikerer store bøter for å stanse oppstarten av dette miljøfiendtlige gruveprosjektet. Men det er verdt det, sa leder Gina Gylver i Natur og Ungdom (NU) i en pressemelding.

Grenser for ytringsfriheten

Politiet har vært tydelige på at de ønsker å ivareta ytringsfriheten til demonstrantene, men i dag så de seg nødt til å fjerne dem fra anleggsmaskinene, opplyste politisjef Arne Johannesen til Bergens Tidende.

– Nå har det vært null anleggsarbeid i snart ei uke, og det er grenser for hvor lenge man kan hindre arbeidet, sa Johannessen.

Flere aksjonister ble vist bort av politiet, men mange returnerte til stedet etter å ha vært innom politistasjonen, bekreftet politiet til NTB i ettermiddag.

– Når politiet har fjernet de første aksjonistene, strømmer nye til, sier Gina Gylver.

250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden

Gruveselskapet Nordic Mining ønsker å utvinne mineralene rutil og granat. Rutil brukes til å fremstille titanoksid, som brukes som hvitt fargepigment i blant annet maling, tannkrem og iskrem. Selskapet har fått konsesjon til å deponere 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden og startet mandag å rive hus der industrianlegget skal bygges.