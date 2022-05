Utenriksministeren sier det er for tidlig å svare på hvordan Norge blir berørt eller må forholde seg til dette, men hun synes ikke tiltakene kom uventet.

annonse

– Det har de gjort fortløpende. Norske energileveranser har vært tema hele veien – også før signaler kom om eventuelt nye sanksjoner, sier Huitfeldt til NTB.

Huitfeldt viser til at interesser vil forsøke å omgå sanksjoner som innføres og at det da blir viktig å tette hullene og at Norge må se på hvert enkelt forslag nærmere og vurdere om noe må tilpasses norske forhold og norske interesser.

Hva vil Norge svare på en formell krigserklæring fra Russland?

De siste dagene er det kommet en rekke bekymringsmeldinger fra etterretningshold og fra forsvarsanalytikere som venter at president Vladimir Putin kan bruke frigjøringsdagen for andre verdenskrig 9. mai til å komme med en kunngjøring.

annonse

I Stortingets spørretime i dag ble hun utfordret på hvordan Norge forbereder seg på at Russland kan komme med en formell krigserklæring.

– Hva vil Norges reaksjon være på en formell krigserklæring? spurte Høyres Hårek Elvenes i spørretimen.

Huitfeldt ønsket ikke å gå nærmere inn på den problemstillingen nå, men svarte at det grunnleggende for Norge er å konsultere med våre allierte når vi utformer en reaksjon, både når det gjelder reaksjoner verbalt og tilslutning til sanksjoner.

Elvenes påpekte at Høyre ikke spør om operative valg, men han mener det er viktig for Stortinget å få signal om hvordan regjeringen forbereder seg. Huitfeldt viste til at regjeringen har holdt tett kontakt med den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget i løpet av hele krigen.

Hun utdyper overfor NTB at det er viktig for Norge å samarbeide og koordinere reaksjoner med våre allierte, spesielt Nato, men også EU. Men hun varsler at det vil komme en tydelig reaksjon dersom Russland erklærer krig.

– Vi krever jo at Putin trekker tilbake styrkene umiddelbart. Enhver opptrapping vil være totalt ødeleggende, sier hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474