Finland og Sverige har ennå ikke bestemt seg for om de vil søke om medlemskap, men ifølge VG opplyser kilder at prosessen fra landene søker til en invitasjon er klar, kan bli så kort som to uker.

annonse

Støre avviser påstander om særbehandling

– Jeg tror Danmark, Norge og Island vil ha samme holdning: Vi skal være i første rekke for å få til den parlamentsgodkjenningen som trengs. Fra norsk side kan det bli før sommerferien, i sommerferien eller etter sommerferien, alt etter hva timeplanen legger opp til, sier Støre

Han avviser at Sverige og Finland får særbehandling i spørsmålet om Nato-medlemskap og viser til at de to landene oppfyller alle kriterier for å kunne bli medlemmer.

– Så er det en spesiell sikkerhetspolitisk situasjon hvor det pågår angrepskrig fra Russland mot land i Europa. Ingen er tjent med at slike prosesser drar ut i tid, sier Støre.

annonse