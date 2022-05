annonse

Økokrim ble opprettet i 1989, og er både et særorgan i politiet og et statsadvokatembete med nasjonal myndighet.

Det er nærmest latterlig å høre på sjefen for Økokrim, Pål K. Lønseth, på Norsk rikskringkasting (NRK) nyheter 2. mai 2022 i forbindelse med hans trusselvurdering i forbindelse med flyktningstrømmen fra Ukraina.

Han er blant annet bekymret for utnyttelsen av sårbare ukrainere som har ankommet landet, og for de av samme nasjonalitet som fortsatt strømmer til Norge.

Men Lønseth nevner intet om at dette faktisk i årevis har forekommet og at det fortsatt eksisterer en trakassering, press og tvang fra hjemlandet overfor asylsøkere her til lands, uten at norsk politi har foretatt seg noe som helst i så måte.

Intet nytt

Den samme problemstillingen har over tiår pågått, og er fremdeles aktuell i det eritreiske miljøet i Norge.

I løpet av de siste tre årene har eritreerne i Norge, som fortsatt er trofaste og lojale mot det regimet de flyktet fra, gjennomført tre innsamlingsaksjoner.

Pengene går direkte til toppledelsen som sitter med makten i Eritrea. Disse «tvangs»-pengeinnsamlingene fra eritreiske flyktninger er allment kjent av politi- og utlendingsmyndigheter i hele Europa.

Den fordekte agendaen for den første innsamlingen, var relatert til kampen mot «gresshoppene» som truer matforsyningen i Øst-Afrika.

Deretter ble det «iverksatt» kronerulling for å stagnere Covid-19 viruset.

I november-21 hadde det eritreiske politiske partiet, Folkets Front for Demokrati og Rettferdighet (PFDJ), en sammenkomst i Oslo, hvor det ble besluttet «en innsamlingsaksjon» til soldatene som deltok og fortsatt deltar i det pågående folkemordet i Tigray.

På ovennevnte møte ble det bestemt at hver eritreisk-norsk husstandsmedlem over 18 år må/skal betale minimum 2000 norske kroner. I den forbindelse ble det oppnevnt en innsamlingsledelse, hvor navnelister på hvem som betaler og hvor mye blir ført.

Dersom de beløp som her er anført ikke innbetales, vil det medføre brutale konsekvenser for de familiemedlemmene som fortsatt befinner seg i Eritrea.

Resett har fått tilgang til en video fra dette møtet det her refereres til.

Proba-rapporten

Dette samsvarer helt med Probas samfunnsanalyse, «Press og kontroll – en studie av økonomisk, ideologisk eller religiøst press med utspring i opprinnelsesland, rettet mot personer med innvandrerbakgrunn i Norge», som ble offentliggjort i 2020.

Nærværende rapport beskriver hvilket press diasporaflyktninger blir utsatt for i Norge fra det regimet denne folkegruppen har rømt fra, samt søkt beskyttelse mot.

Millioner

Resett besitter informasjon om at de to første innsamlingene innbrakte over seks millioner norske kroner.

Ca. tre millioner kroner kom også inn angående «innsamlingen» til de eritreiske soldatene i Tigray-regionen.

Innsamlingene skjer via eritreiske organisasjoner (ca. 40 stk) og menigheter (ca 38 stk). I tillegg har innsamlingsledelsen utpekt personer i hvert distrikt som går på dørene og ber de eritreiske flyktningene gjøre sin plikt ovenfor den staten de rømte fra.

Det paradoksale er at ingen av disse organisasjonene er medlem av frivillighetsregistret, og har dermed ingen anledning til å samle inn penger.

Resett har et ferskt eksempel hvor en nyankommet (regimetro) eritreisk asylsøker søkte NAV-kontoret på Nordstrand i Oslo om økonomisk bistand for å betale husleien.

Ved gjennomgang av denne asylsøkeren sin bankkonto, oppdaget NAV et trettitalls innbetalinger via Vipps på NOK 2000, 3000, 2000 og så videre. NAV avslo selvfølgelig denne søknaden om sosialhjelp.

DNB

Det som er bemerkelsesverdig i denne sammenheng, er at DNB har gitt de fleste av disse organisasjonene og menighetene bankkonti, hvorpå det ikke stilles noen spørsmål om hvorfor alle disse NOK-millionene blir overført til Eritrea via den eritreiske ambassaden i Stockholm.

Økokrim

Resett er kjent med at sjefen for Økokrim, Pål K. Lønseth, ble gjort kjent med denne problemstillingen allerede i 2019, hvorpå et tilbakesvar naturlig nok var ønsket.

17. desember 2021 ble ovennevnte anmodning besvart av sjefen i Økokrim: «Ytterligere henvendelser til Økokrim om samme sak kan ikke forventes besvart».

Et politisk spill

Det at sjefen for Økokrim, Pål K. Lønseth, nå går ut med sin bekymring med hensyn til faren for at ukrainske flyktninger kan bli utnyttet blant annet til menneskehandel, arbeidskriminalitet, organisert kriminalitet og uredelige innsamlingsaksjoner, er kun et spill for galleriet.

Undertegnede er av den oppriktige oppfatning at Økokrim ikke kommer til å løfte en finger for å eventuelt forhindre og/eller forebygge denne type kriminalitet.

