annonse

annonse

Oslo-vannet lekker ut gjennom dårlige rør og når ikke frem til forbrukerne, men forsvinner i stort monn ut i havet.

Det står dårlig til med Oslos vannforsyning om dagen. Vannstanden i Maridalsvannet, som forsyner hovedstaden med vann, er rekordlav. Mandag sendte kommunen ut en SMS til Oslos borgere der de ba folk om å bruke mindre vann, og tips til hva folk kan gjøre for å konservere vannet.

Vannkrisen har flere årsaker. Særdeles tørt vær, en snøfattig vinter og rehabilitering av dammen er blant de viktigste årsakene.

annonse

Men det er også andre årsaker til at vannstanden har sunket dramatisk.

For eksempel er det slik at det normalt renner 1500 liter vann i sekundet ut i havet, via Akerselven. Nå er dette regulert ned til 1000 liter, skriver Nettavisen.

– Vi har strupet vannføringen i Akerselven fra 1500 l/s til 1000 l/s for lenge siden. Ved senere tiltaksnivåer senker vi den ytterligere trinnvis til 750 og 500 l/s. Da går det veldig lite i elva, og en del av det biologiske livet blir under press. Vi plikter å sørge for nok vann, men også ta vare på livet i Akerselven, sier sier seksjonsleder Frode Hult i Vann- og avløpsetaten, til Nettavisen.

annonse

Gamle rør

Men det som kanskje er enda mer presserende er at Oslos gamle vannforsyning er så gammel og utdatert, at cirka 40 prosent av vannet lekker ut gjennom dårlige vannrør.

– Vi har et vanntap på nesten 40 prosent, men i dette regnestykket ligger mer enn lekkasjer på offentlig ledningsnett. Det er i tillegg lekkasjer på det private ledningsnett til hver abonnent, det vi kaller stikkledningsnettet, som dessuten lover at etaten har et langsiktig mål om å komme ned i 20 prosent lekkasjer innen 2030.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474