Han er en av USAs mest populære komikere, og han har blitt en torn i øyet på woke-aktivister med sine vitser blant annet om transpersoner. Men Chappelle, som er svart amerikaner, har ikke gitt etter.

Chappelle har et eget show på Netflix ,og i 2021 truet flere ansatte med å slutte i selskapet om ikke komikeren fikk sparken. Det var demonstrasjoner utenfor Netflix-kontorene.

Nå er han bangrepet og kroppstaklet på scenen under et show han holdt i Los Angeles tirsdag, viser videoer i sosiale medier.

Chappelle holdt et show i den ikoniske arenaen Hollywood Bowl i Los Angeles da en mann løp opp på scenen og gikk til angrep, melder NTB.

En video som er delt på Twitter viser at Chappelle blir kroppstaklet av mannen.

Journalisten Sharon Carpenter , som er knyttet til BBC og Good Morning America, skriver at Chappelle var i ferd med å avslutte sitt show da han ble angrepet. Hun skriver at komikeren virket ok og at han vitset om hendelsen.

Here is a video of the aftermath. #DaveChappelle handled this like a champ! #HollywoodBowl pic.twitter.com/0xaBpWsbrT — E5QUIRE (@e5quire) May 4, 2022

Flere kjendiskomikere deltok i showet , som ble filmet av Netflix.

Mannen som angrep skal ha blitt fraktet bort i ambulanse.

This is what you get when you attack Dave Chappell , on and off stage #DaveChappelle #HollywoodBowl pic.twitter.com/Gi3ATLJrmB — mr sweez (@sweez001) May 4, 2022

Her forteller Chappelle en av vitsene det har blitt konstroverser rundt.

I videon under kan man se Chappell forsvare sine vitser.

