Den rettsmediske psykologen Dawn Hughes kom med utsagnet under den pågående rettssaken mellom de to tidligere ektefellene.

– Amber Heard lider av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) som en følge av vold i nære relasjoner, sa hun i vitneboksen tirsdag.

– Hun lærte seg elske noen som mishandlet henne, fortsatte psykologen.

Johnny Depp (58) har gått rettens vei i Fairfax i Virginia med krav om å få ekskona Amber Heard (36) dømt for ærekrenkelse.

Heard skrev nemlig en kronikk i Washington Post om hvordan hun hadde opplevd å stå fram som en som hadde erfart vold i hjemmet.

Depp hevder på sin side at om det var noen som hadde brukt vold de to imellom, så var det Heard. Dette har blitt bekreftet av mange vitner under rettssaken.

Men i retten sa Dawn Hughes at Amber Heard vokste opp i en familie preget av vold og mishandling.

– Hun lærte at hun kunne elske noen som mishandlet henne i den tro at hun kunne forandre på dem. Det gjaldt også Depp, hevder Hughes.

Depp mener Heards ord har gått utover karrieren hans og at innlegget har kostet ham flere filmroller, i tillegg til at det har skadet ryktet hans som en offentlig person.

Han sier han aldri har slått en kvinne, og dette har blitt bekreftet av flere vitner.

Heards advokat, Ben Rottenborn, uttalte at det er «rikelige bevis» for at Depp fysisk misbrukte Heard, selv om han samtidig innrømmer at dette er omstridt.

Før en pause i rettssaken tirsdag krevde Heards advokater at saken skulle avvises. Men dommeren forkastet kravet.

Det er ventet at mange kjendiser vil bli kalt inn som vitner i saken som går over 6 uker.

