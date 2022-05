annonse

Lederen i Unge Sentrum mener det Ramus Paludan, og andre som driver med brenning av koranen, ikke kan defineres som ytringsfrihet.

Bondevik mener det er høyreekstrem sjikane å brenne koranen, da det utelukkende gjøres for å «fremprovosere en reaksjon».

– Etter min mening er ikke brenning av koranen innenfor ytringsfriheten sine rammer, men er derimot ren sjikane, skriver Bondevik i Utrop.

Unge Sentrum lederen mener vold aldri er en måte å besvare en ytring på, men mener allikevel at Paludan ikke kan fraskrives alt ansvaret for «det kaoset og polariseringen han nå skaper».

Bondevik mener at den som kommer med en ytring også har et ansvar for eventuelle voldelige motreaksjoner.

– Sett i lys av det som nå skjer i Sverige er vi nødt til å ha en offentlig debatt om ytringsansvar her i Norge. Jeg mener vi har et ansvar for å tenke gjennom hvordan vi kan ytre oss for å begrense faren for uro, terror og ekstremisme, skriver han.

Han lufter ideen om en ytringsansvarskommisjon som blant annet kan få i oppdrag å drøfte ytringsfrihetens grenser mot terror, radikalisering og ekstremisme, og setter dette i sammenheng med koranbrenning.

Bondevik mener det ikke er snakk om muslimer og vold her, men at alle, gitt de samme omstendighetene, kunne ha reagert på samme måte.

– Dersom noen hadde dratt på turne og satt fyr på bibler i de mest kristenkonservative strøkene i USA, skal vi ikke se bort ifra at det hadde utløst lignende reaksjoner som vi nå ser enkelte steder i Sverige, skriver Bondevik.

Han setter også fingeren på det han mener er nærmest en heksejakt på islam og muslimer.

– Det er for øvrig ironisk at de som hevder de er så opptatt av frihet forsvarer og støtter Paludan, all den tid hans parti, Stram Kurs, ønsker å forby islam. Er ikke religionsfrihet viktig? Det burde vært like stort rom i samfunnet vårt for å praktisere religionen sin uansett hvilken religion man følger. Men sånn er det ikke. Det er for eksempel vanskeligere å være åpen muslim enn kristen fordi islamofobi stadig blir et større problem, skriver han.

– Aktiviteten som Paludan og partiet hans bedriver må stoppes. Den skaper uro, et mer splittet samfunn og er ren sjikane mot muslimer. Koranbrenning burde ikke vært beskyttet av ytringsfriheten i 2022, avslutter Bondevik.

