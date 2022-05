annonse

annonse

Det var i et svar på et skriftlig spørsmål i Stortinget fra Frps Erlend Wiborg at arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen kom med sin analyse.

– Hva gjør regjeringen for å styrke demokratiforståelse og respekt for ytringsfriheten, spesielt opp mot den delen av innvandrerbefolkningen som aktivt motarbeider våre grunnleggende frihetsverdier? var spørsmålet hun ble stilt.

Wiborg viste til opptøyene i Sverige og påpekte at det også var «flere eksempler på norsk jord at innvandrergrupper og deres etterkommere har gått til angrep mot grupper som har fremført sine islamkritiske budskap, samt at politiet har blitt angrepet.»

annonse

Wiborg utdypet sitt spørsmål på følgende måte:

– At lovlige budskap møtes med vold er anti-demokratisk og unorsk, og de fleste eksempler fra de senere år viser at voldsbruken stort sett igangsettes av såkalte «motdemonstranter» hvor den overveldende majoritet er av utenlandsk opprinnelse. Det virker åpenbart at integreringen av våre frihetsverdier har feilet på et systematisk nivå.

Les også: Politiet: Å brenne Koranen er ikke en hatytring

annonse

Wiborg sendte inn sitt spørsmål rett over påske. Etter nesten to uker kom svaret fra ministeren.

– Innvandringen til Norge har gjort landet vårt mer mangfoldig. Utveksling av erfaringer, kontakt med andre land og kulturer er en styrke for Norge, og for menneskene som bor her, starter Mjøs Persen, før hun fortsetter:

«Regjeringen ser at mangfoldet er en styrke, men at det også gir oss noen utfordringer som vi må håndtere.»

Hun viser deretter til at innvandrere mellom 18 og 67 år som har fått innvilget oppholdstillatelse, har «rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap».

Demokratiforståelse utgjør angivelig en del av kjerneelementene i opplæringen i samfunnskunnskap.

«Her skal deltakerne få kjennskap til hvilke muligheter som finnes til medvirkning, og hvordan de selv kan være aktive medborgere, basert på respekt for og legitimiteten til demokratiske beslutninger. Videre får deltakerne også opplæring i demokrati og medborgerskap, som skal bidra til at deltakerne utvikler innsikt i demokratiske verdier og prinsipper, samt kunnskap om hva som kan true demokratiet,» beroliger statsråden.

Så begynner hun å snakke om de ukrainske flyktningene, selv om det neppe var de Wiborg siktet til.

Mjøs Persen benytter deretter anledning til å fremheve a «integrering er en toveisprosess»

annonse

Rasisme

– Vi skal stille krav til de som kommer til landet vårt, men vi må også ta imot de som kommer på en god måte, skriver hun og fortsetter:

– Rasisme og diskriminering, i alle dens former, er en trussel mot et slikt samfunn og må bekjempes. Vi trenger strukturelle tiltak som kjemper mot og forebygger rasisme og diskriminering. Derfor er regjeringen godt i gang med å utarbeide en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering, og tar sikte på å offentliggjøre den neste år.

Vi får også høre i svaret på Wiborgs spørsmål om hva regjeringen gjør for å styrke demokratiforståelse og respekt for ytringsfriheten, «spesielt opp mot den delen av innvandrerbefolkningen som aktivt motarbeider våre grunnleggende frihetsverdier» at:

– Regjeringen skal også oppnevne en ekstremismekommisjon for å gå dypere inn i hvordan ekstremisme oppstår, og lære mer om hvilke tiltak som fungerer for å forebygge og motvirke radikalisering og ekstremisme. For å best mulig kunne forebygge radikalisering og ekstremisme i framtiden, er det behov for enda mer kunnskap. Det er behov for å stille spørsmålene om hvorfor og hvordan ekstremisme kan vokse frem i landet vårt, samt hvordan vi bedre kan forebygge det. Kommisjonen skal bidra til å besvare disse spørsmålene. Vi vil prioritere arbeidet med å bekjempe ekstremisme høyt.

Og slik avsluttet Mjøs Persen sitt svar: Med å snakke rasisme og regjeringens tiltak mot høyreekstreme.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474