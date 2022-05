annonse

Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at tilgang til trygge aborter redder liv. Han sier også at innstramminger ikke fører til færre aborter.

– Det driver kvinner og jenter mot utrygge aborter, sa generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i dag i en kommentar til et lekket dokument fra amerikansk høyesterett som viser at et flertall av dommerne vurderer å fjerne amerikanske kvinners overordnede rett til fri abort og i stedet la delstatene bestemme abortlovgivingen.