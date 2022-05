annonse

Manchester City hadde en finaleplass i mesterligaen i sin hule hånd, men to Rodrygo-mål på tampen ga ekstraomganger. Toppscorer Karim Benzema fikset finale.

Carlo Ancelotti byttet inn Rodrygo midt i 2. omgang, og 21-åringen dukket opp som troll i eske to ganger i sluttminuttene da Manchester City hadde halvannet bein på Stade de France og finale mot Liverpool 28. mai.

Tidlig i ekstraomgangene skaffet Benzema straffespark da han ble felt av Ruben Dias, satte det iskaldt i mål og sørget for 6-5 sammenlagt. Det var franskmannens 15. mål i turneringen og 10. mål i utslagsrundene. Det siste er tangering av Cristiano Ronaldos turneringsrekord.

City hadde 4-3-ledelse fra det første oppgjøret, og Riyad Mahrez ga Manchester City 1-0 etter 72 minutter. Real Madrid gamblet deretter og ga fra seg masse rom. Det ga Manchester City gigantiske sjanser til nok en scoring og spikeren i kista, men benyttet ikke muligheten. Jack Grealish hadde to store sjanser i det 87. minutt, men først reddet Ferland Mendy på streken, så avverget Thibaut Courtois med foten.

De to lynraske scoringene til Rodrygo kom med ett minutts mellomrom i det 90. og 91. minutt, og hovedstadsklubben kom seg nok en gang ut av en «umulig» situasjon.

– Jeg kan ikke si at det er blitt dagligdags for oss, men det var som mot Chelsea og PSG i de forrige rundene. Det er denne klubbens historie som hjelper oss til å fortsette å prøve når vi virker utslått. Kampen var nesten over, men vi greide å hente ut den aller siste energien, sa Ancelotti til BT Sport.

– Da vi utlignet, hadde vi et psykologisk overtak i ekstraomgangene.

Vendte til seier igjen

Slik har Real Madrid kjempet seg til mesterligafinalen:

* Åttedelsfinale: 3-2 mot Paris Saint-Germain etter å ha ligget under 0-2 sammenlagt en halv time før slutt i returkampen.

* Kvartfinale: 5-4 etter ekstraomganger mot Chelsea. Også da scoret Rodrygo mot slutten av kampen (80. minutt) da Real var på vei ut, og Benzema avgjorde i ekstraomgangene.

* Semifinale: 6-5 sammenlagt mot Manchester City etter å ha ligget under 3-5 med kun overtid igjen av returoppgjøret.

Real Madrid er det mestvinnende laget i mesterligaen med 13 trofeer. De siste sju finalene har endt med seier. Forrige gang de hvitkledde tapte en mesterligafinale, var mot nettopp det som blir årets motstander Liverpool for 41 år siden. Det er bare fire år siden sist klubbene møtes i finalen. Da vant Real Madrid 3-1 i Kyiv.

Casemiro sentral

Real Madrid åpnet best i Madrid, og Benzema kunne scoret nok et mål på hodet i turneringen før fem minutter var spilt, men avsluttet godt over mål. Hans neste forsøk gikk enda høyere over.

Casemiro viste tilstedeværelse umiddelbart med to saftige taklinger, men uten å havne i dommerens bok av den grunn. Senere overspilte han da han prøvde å få frispark, men heller ikke da fikk han advarsel. Det fikk Aymeric Laporte og Luka Modric, som røk i tottene på hverandre før ti minutter var spilt.

Manchester City var nærmest med en avslutning fra Bernardo Silva, men Thibaut Courtois reddet godt. Phil Foden prøvde seg også, men den lange belgieren reddet det som kom.

Rodrygo-show

Vinicius fikk en gigantisk sjanse rett fra avspark etter hvilen, men avsluttet utenfor. Real Madrid var farligst i sine angrep også i 2. omgang. Walker, som hadde sin fulle hyre med hurtige Vinicius, og stoppet ham med hell flere ganger, måtte gi seg med skade etter 70 minutter.

Mahrez hamret inn 1-0 fra spiss vinkel og sørget for at Real Madrid måtte ha to mål. Det var Mahrez’ 24. mål i ulike turneringer denne sesongen. Da alt så ut til å gå Guardiolas vei, var innbytter Rodrygo på pletten med to scoringer som ga et utrolig lydnivå på Santiago Bernabéu. Først scoret han ved nærmeste stolpe på assist fra Benzema, så nikket han i mål etter innlegg fra Dani Carvajal og stuss fra Marco Asensio.

Benzemas straffemål i det 95. minutt ga et naturlig press fra City den resterende tiden av ekstraomgangene. Foden var nær sekunder før første ekstraomgang var over, men Courtois reddet glimrende. Keeperen fikk Uefa-prisen som kampens spiller.

