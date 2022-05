annonse

annonse

Russland og Vladimir Putin har over tid, lenge før invasjonen av Ukraina, i noen miljøer blitt sett på som en slags forsvarer av tradisjonelle familieverdier og maskulinitet. En «feminisering» av Vesten settes opp som en kontrast i dette narrativet. Noen antar at Russland er et homogent paradis, noe det ikke er, og de ser dette i en kontrast til det påstått flerkulturelle Vesten.

Det er å håpe at illusjonen om Russland nå brister. For selv om det er ting man kan kritisere i Norge og i Vesten, kan man ikke gjemme seg for hvor repressivt Putins regime faktisk er. Mange av oss forstår nok ikke helt hvor godt vi har det i det liberale demokratiet, og hvor sjeldne våre friheter er, både historisk og i dagens verden.

Russland er ikke et land vi bør ha noe ønske om å bli som. Sterke grunner taler for at man bør være uenig i den innvandringspolitikken vestlige land har ført. Det er også grunn til å problematisere kjernefamiliens relative tilbakegang, og likestillingsutfordringer menn i Norge står overfor. Men å skulle sette et land som Russland (eller et muslimsk land for sakens skyld) på en pidestall av den grunn, det er ikke spesielt klokt.

annonse

Russland er hverken etnisk eller kulturelt homogent, fritt eller velstående. Det er ikke et ideelt samfunn for oss som er opptatt av frihet, vestlig tradisjon og samhold.

Les også: Fra å hate til å heie på oss selv (+)

Lite frihet, lite trygghet

annonse

Vi har her å gjøre med et regime som tillater svært liten grad av ytrings- og pressefrihet. Et regime som ikke respekterer nabolandenes suverenitet, og invaderer når naboland gjør noe Moskva ikke aksepterer. Et regime som i 2017 avkriminaliserte vold i hjemmet, og som ser en annen vei når homofile utsettes for grov vold. Et regime der presidenten sørger for å få sine motstandere fengslet.

Hvordan krefter i Norge som hevder at de er opptatt av personlig frihet, av ytringsfrihet intet mindre, kan være så støttende til et slikt regime, det er vanskelig å forstå som logisk. Det virker heller som man har latt forakten for eget samfunn gjør en blind for manglene og det forkastelige med Putins autoritære styre over Russland.

Russland er et land der det blir stadig mer vold mot seksuelle minoriteter, som for eksempel homofile, og der myndighetene rett og slett ser gjennom fingrene på det. Å være åpent homofil i Russland er rett og slett farlig, og mange opplever at man i praksis ikke har noe vern mot diskriminering og grov vold på bakgrunn av legning. Det hjelper lite at det i teorien ikke er kriminelt å ha homofile relasjoner, når du som åpent homofil eller aktivist for homofiles rettigheter kan bli utsatt for grov vold, uten at myndighetene beskytter deg. Det blir i praksis umulig å stå frem og jobbe for å få bort tabuet.

Putin – verdens rikeste?

En annen ting som bør få alarmklokkene til å ringe, er hvor rik Vladimir Putin later til å være. Misforstå meg rett; det er helt greit at en statsleder er ganske rik. Å være ansvarlig for et helt land er en krevende oppgave. I så måte er den norske statsministerlønnen latterlig lav. Men Putin er så styrtrik, at noen eksperter mener han er den rikeste mannen i verden, med en formue på opptil 200 milliarder DOLLAR. En statsleder blir ikke så rik i et regime som ikke er grunnleggende kleptokratisk. Det er noe som ikke stemmer i et land når presidenten er så ekstremt rik.

Av 180 land er Russland faktisk rangert som nummer 136, på en anerkjent indeks for korrupsjon, som går fra de minst korrupte land, med nordiske land som utmerker seg på topp, til verdens mest gjennomkorrupte land i Afrika og Midtøsten på bunn. Ukraina er riktignok også rangert på en svært dårlig 122. plass. Ikke noe særlig å være imponert over øst i Europa, altså. Å i det hele tatt sammenligne norsk korrupsjon med dette, som enkelte i sosiale medier gjør, blir litt absurd.

Ingen grunn til å misunne russerne

Vi bør ikke misunne russerne. Noe slikt finnes det ikke faktagrunnlag for. De har lite frihet, lite velferd og lite velstand. De lever i et land som i stor grad er falleferdig. Mange vokser opp i områder preget av dystopiske forhold, med mastodontiske, slitte blokker så langt øyet kan se. Det er ikke et konservativt paradis, i alle fall ikke utenfor Moskva og St. Petersburg (som riktignok er en svært vakker by), men et postsovjetisk diktatur, som er sterkt preget av en sårbar og sensitiv nostalgi for fordums storhet.

annonse

Bør vi hisse opp til krig mot russerne? Absolutt ikke. Bør vi ha håp om et mer normalt forhold mellom Vesten og Russland en gang i fremtiden? Ja. Det bør vi også bidra til så godt vi kan. Men vi kan ikke friskmelde et undertrykkende regime. Og vi kan ikke idealisere en autoritær leder, bare fordi han påstår å være opptatt av «tradisjonelle» verdier.

Vi skal være glade for den vestlige liberalismen. For opplysningstidens verdier. For transparens. For ytringsfrihet. For retten til å være seg selv, beskyttet fra overgrep. Dette er verdt å ta vare på, og konservere for fremtidige generasjoner. Dette er det verdt å kjempe for. Dette har gjort vestlige land til verdens beste å leve i. Det er dette som er truet, både av ytre venstre, ytre høyre og politisk islam i særdeleshet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474