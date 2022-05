annonse

annonse

I et BBC-intervju sier Bill Gates at fra tid til annen opplever at folk skriker etter ham på gaten fordi de tror på konspirasjonsteorier om ham.

Milliardæren forteller i et intervju med Today, et program på BBC Radio 4, at han fortsatt kan møte konspirasjonsteoriene om seg selv med en form for humor.

Milliardæren har støtt på folk som tror han er en del av en elite som ønsker å kontrollere og overvåke befolkningen, blant annet ved hjelp av vaksiner.

annonse

– På et vis må du nesten le fordi det er så sprøtt, sier Gates.

– Vil jeg virkelig overvåke disse menneskene? Jeg bruker milliarder på vaksiner. Jeg tjener ikke penger på vaksiner. Vaksiner redder liv, de fører ikke til død, sier han.

På spørsmål om hvordan han tror at Twitter vil utvikle seg etter at Elon Musk kjøpte det opp, svarer han slik:

annonse

– Jeg tror det er mulig at Twitter kan bli verre, men det kan også bli bedre.

I intervjuet vedgår Gates også at det var en feil å møte den nå avdøde Jeffrey Epstein, som var dømt for overgrep, og som var anklaget for menneskehandel og utnytting av unge jenter og kvinner til prostitusjon.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474