annonse

annonse

Hviterusslands leder Aleksandr Lukasjenko sier han gjør «alt» han kan for å stoppe krigen.

Uttalelsene kommer i et intervju med nyhetsbyrået AP, der Lukasjenko anklager Ukraina for å «provosere Russland» og sverger på at Hviterussland står for fred.

– Vi er kategorisk motstandere av enhver krig. Vi har gjort og gjør alt nå for å sørge for at det ikke er krig. Takket være undertegnede, altså meg, har Ukraina og Russland begynt å forhandle, sier Lukasjenko.

annonse

– Men hvorfor er Ukraina, som i praksis har en pågående krig på sitt territorium med militærhandlinger der folk dør, hvorfor er ikke Ukraina interessert i disse forhandlingene, spør han, ifølge NTB.

Lukasjenko forsikrer

– Vi truer ingen og vi kommer ikke til å true og vil ikke gjøre det. Vi kan ikke true, vi vet hvem som er imot oss, så å sette i gang en eller annen konflikt, noen form for krig her i vest, er absolutt ikke i Hviterusslands interesse. Vesten kan sove trygt, sier Lukasjenko.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474