Islamsk Råd Norge krever handling fra politiet.

32 år gamle Kinza Butt vil ikke lenger ta med sin datter til moskéen på Mortensrud i Oslo, av frykt for spontan koranbrenning utført av aktivister i SIAN.

– Jeg har veldig lyst til å komme hit sammen med datteren min, men får ikke gjort det. Når barn ser brann, er det traumatiserende. Det er så enkelt, sier hun til NRK.

– Det er synd at jeg må nekte henne, fordi hun savner det lille samfunnet vi har her på Mortensrud. Jeg vil helt ærlig ikke utsette barnet mitt for psykisk eller fysisk vold, sier Butt videre.

Islamsk Råd reagerer sterkt på at barn angivelig ikke kommer seg til moskéen grunnet koranbrenningen.

– Politiet er nødt til å hindre at rasister kommer med hatytringer eller brenner Koranen her alle samler seg. Dette fører til psykisk vold og ting er annerledes fordi de oppsøker oss, sier leder Abdirahman Diriye.

– Vi lever i Norge

– Vi lever i Norge, her er dette lov. Du kan like det eller ikke like det, men du blir ikke utsatt for noe voldelig selv om du ser noe du ikke liker, sier SIAN-leder Lars Thorsen.

Politiet har tidligere pålagt SIAN å gjennomføre markeringene et annet sted av hensyn til orden og sikkerhet.

