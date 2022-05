annonse

annonse

15 år etter at Odd-Bjørn Hjelmeset (50) ble verdensmester på femmil i Sapporo, har sønnen Lars Agnar (20) tatt steget opp på langrennslandslaget.

Mandag ble 20-åringen presentert som en del av rekruttlandslaget. Der blir han ingen novise. Han fikk prøvd seg i verdenscupen allerede sist sesong, og han dummet seg slett ikke ut.

– Dette tror jeg kommer til å bli veldig, veldig bra. Jeg tror vi er et lag som kan tilføye hverandre mange gode egenskaper og utvikle hverandre, sier han til NTB.

annonse

Som sønnen til sin far har han vært i skimiljøet siden han var en liten pjokk. Lars Agnar var ikke gamle karen første gangen NTBs utskremte fikk hilse på ham.

– Du blir ingen urutinert førstereisgutt?

– Jeg var så heldig at jeg fikk prøvd meg et par ganger i verdenscupen i fjor. Da fikk jeg kjenne litt på nivået. Det er like høyt som man tror det er, så jobben må legges ned. Det var veldig motiverende å få se hvor lista lå, og så er det bare å strekke seg etter det.

Kapasitet

annonse

– Hvor har du mest å hente?

– Det er nok på kapasiteten. Jeg har ofte klart å ta meg til finaler i sprint, og så har det vært litt for tungt på slutten både på distanseløp og i sprint. Jeg håper å kunne stå heatene i sprint og distansene bedre enn det jeg har gjort i år.

Hjelmeset junior vil unngå å havne i trøbbel slik han gjort i sprintfinaler et par ganger.

– Jeg har vært bra stiv noen ganger, og jeg håper å kunne få mer ro. Nå har jeg fått fullført min første seniorsesong, og da håper jeg at pilen vil peke oppover.

Lenge var han også, igjen som faren, en svært så habil løper på friidrettsbanen. Der blir han ikke like hyppig å se lenger.

– Det har stått stille der en periode. Langrenn ble prioritert for en to-tre år siden. Det er langrenn som har vært hovedprioriteten en stund. Løping blir mest trening. For mange baneøkter vil gå ut over det jeg må jobbe med i langrenn. Jeg tror det var et riktig valg. Det er svært høyt nivå som senior i friidrett også.

Hjelp

Foreløpig er han ikke kommet helt i gang med sesongen. i påsken måtte han blant annet gjennom en runde med korona i kroppen.

– Jeg starter opp treningen om ikke altfor lenge. Målet er å ta et steg om gangen og håpe på at utviklingen fortsetter. Kanskje ta steget opp på pallen og få lov til å gå jevnlig med verdenscuprenn. Jeg ser veldig fram mot det.

annonse

– Hvordan har det vært å ha en far som har vært blant verdens beste? Får du kjeft når det ikke klaffer helt?

– Nei, han er altfor snill med meg. Jeg er nok hardere mot meg selv enn han er mot meg. Jeg får stort sett gjøre som jeg vil. Så får jeg noen gode innspill her og der. Han er begynt å bli en gammel mann, og jeg må høre på de eldre. Vi har hatt noen gode diskusjoner og evalueringer nå i etterkant av sesongen. Vi samarbeider godt vi, og heldigvis har jeg også andre jeg forholder meg til i treningen min.

Han nevner også onkelen Roar Hjelmeset, som selv var en god skiløper og mangeårig landslagstrener. 20-åringen sier at han har mange flinke folk rundt seg.

– Det er mange med gode meninger som kan hjelpe meg, og så kan jeg ta valget selv til slutt. Du må hente kunnskap der du ikke kan nok selv.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474