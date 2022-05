annonse

Tilbys 10,15 milliarder.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte 27. april et krav på 11,5 milliarder kroner til regjeringen. Differansen mellom regjeringens tilbud og bøndenes krav er dermed på 1,35 milliarder kroner.

Men kravet fra bøndene ligger skyhøyt over tidligere år. Det har vært ventet at en regjeringen med Sp måtte komme bøndene i møte.

Ifølge regjeringen legger tilbudet opp til et inntektsløft i 2023 på om lag 30.000 kroner per årsverk, beregnet ut fra tilbudet i fjorårets oppgjør. Kravet fra bøndene var 100.000 kroner i årslønnsvekst.

I tillegg kommer staten bondeorganisasjonene i stor grad i møte på å dekke økte kostnader i år og neste år, melder VG.

– Statens tilbud er høyt i år, sier Viil Søyland ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet og statens forhandlingsleder.

Bøndene er likevel ikke fornøyd.

– For at bonden skal fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

Lene Westgaard Halle, stortingsrepresentant for Høyre i Næringskomiteen, reagerer på størrelsen på regjeringens tilbud.

– Dette er veldig mye penger. Jeg forstår at bøndene er i en vanskelig situasjon, og det er viktig at vi bygger landbruket og sikrer investeringer. Men jeg er bekymret for hvordan dette kommer til å ramme vanlige folk, sier hun til Aftenposten.

