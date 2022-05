annonse

Det ble et «innvandreropprør» i Sandefjord da SIAN holdt markering på torget. De kastet stein på politiet. Voldsutøverne var godt voksne og barn helt ned i 10 års alderen.

Foran sjokkerte lokale innbyggere i den lille Vestfolds-byen oppstod det opptøyer. Det var i hovedsak muslimske gjerningspersoner som raserte biler, spyttet og angrep politiet med vold. De ropte også «Allahu Akbar». Politiet mistet kontrollen og folk med innvandrerbakgrunn gikk amok. Steiner og glassflasker ble kastet på politiet og SIAN-medlemmene. Både barn og eldre muslimske kvinner deltok i de voldelige opptøyene. 10-åringer var også delaktige og ropte vulgære ord. Sandefjords ordfører ville etter dette innskrenke ytringsretten.

– Det er ikke nødvendigvis bare fordi det er en hellig bok, men å brenne noens hellige skrifter foran dem kan nok også oppfattes som et direkte angrep på dem og på deres plass i samfunnet, sier en førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, til Sandefjord Blad.

Eksperten trekker likevel fram at Koranen først og fremst er en hellig tekst. Han sier at alle hellige skrifter står sterkt i de forskjellige religionene, men at Koranen, med forbehold, står sterkere i islam.

– Koranen er Guds levende ord. Det er hans direkte ord skrevet på arabisk, språket som Gud selv formidlet det på. Det er hellig, og mange vil nok se på dette som et sterkt overtramp å brenne dette.

Forfatteren bak boken «Brent ord», som omhandler bokbål i Norge mellom 1912 og 2005, sier til Sandefjords Blad at vi har en lang historie hva gjelder brenning av bøker:

– Det har skjedd i over hundre år. Det har vært mye brenning. Det har vært en reaksjonsform man har brukt for å forby, bli kvitt og utrydde, sier forfatteren.

Men han tilføyer at bokbålene i Norge stort sett har dreid seg om språk, ikke religion. Videre sier han at det sjeldent har tjent sitt formål. Likevel har det gjentatte ganger blitt brukt til å vise motstand.

– Det er en autoritær aksjonsform. Du er ute etter å stoppe noe som du ikke godtar, men som du vet er viktig for andre. De som brenner koranen vet jo godt at dette er viktig for muslimene, tror forfatteren.

