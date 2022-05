annonse

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen mener det er feil å peke mot Brussel når noe går galt i norsk energipolitikk.

Å slutte seg til EUs fjerde energimarkedspakke er uaktuelt for Frp. Det gikk frem av et landsmøtevedtak lørdag. Partiet vil tvert imot kjempe mot alle forslag som fører til at Norge skal «svekke sin energimakt» og vil jobbe for at Norge har full suverenitet over egne naturressurser.

Solvik-Olsen, som ledet redaksjonskomiteen som anbefalte denne resolusjonen, understreket under behandlingen av sakene at det er feil å legge skylden på Acer for problemene i energisektoren.

– Vi må slutte å gi de andre partiene fred og la de gå fri med å legge skylden på EU. Det er her i Norge de dumme vedtakene er gjort, slo han fast fra talerstolen.

– Norsk energipolitikk må handle om de vedtakene som norske politikere selv har ansvar for, istedenfor for å vise til Brussel hver gang det skjer noe galt, utdyper Solvik-Olsen overfor Nationen.

– Bestemt av Stortinget

Det er flertallet på Stortinget som er syndebukken, påpeker Frp-nestlederen.

– Uavhengig av Acer skal vi fortsatt elektrifisere sokkelen, være Europas batteri og vi skal fortsatt ikke bygge ut stor vannkraft. Alt dette er allerede bestemt av Stortinget, sier han.

