Sverige har fått forsikringer fra USA.

Det fortalte Sveriges utenriksminister Ann Linde under et besøk i Washington onsdag, melder Reuters.

– Jeg kan naturligvis ikke gå i detalj, men jeg føler meg meget sikker på at vi nå har en amerikansk forsikring, sa Linde til svensk fjernsyn etter å ha møtt USAs utenriksminister Antony Blinken.

– Men det dreier seg ikke om konkrete sikkerhetsgarantier. Disse kan man kun få når man er fullt Nato-medlem, la hun til.

– De innebærer at Russland kan være klar over at hvis de retter noen form for negativ aktivitet mot Sverige, noe de har truet med, så vil det ikke være noe USA bare vil la skje uten å komme med et motsvar, sa hun.

Svenske myndigheter sa i forrige måned at en Nato-søknad kan komme til å utløse en rekke ulike svar fra Russland, skriver NTB.

Russland sier de kan komme til å utplassere atomvåpen og hypersoniske raketter i eksklaven Kaliningrad hvis Sverige og Finland blir Nato-medlemmer.

Sverige og Finland har ikke bestemt seg for om de vil søke Nato-medlemskap.

