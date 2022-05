annonse

To menn må i august møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha kastet brannbomber mot politistasjonen på Stovner i Oslo i mars i fjor.

Ifølge tiltalen kastet mennene påtente flasker med brennbar væske mot politistasjonen 20. mars i fjor. Dette førte til at inngangspartiet til stasjonen tok fyr, og at stasjonen fikk skader for rundt 60.000 kroner, skriver VG.

En av mennene er også tiltalt for et bedrageri som skal ha blitt utført få dager før brannen. Ifølge tiltalen utga han seg for å være en bankansatt og fikk et par til å overføre flere hundre tusen kroner til ham.

Saken skal opp i Oslo tingrett i august.

Begge nekter straffskyld.

