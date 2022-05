annonse

Nå er tiden inne for en ekstern granskning av knytningene mellom politiansatte og såkalte «hemmelige brorskap». Det skriver hovedverneombud, Bjørn Druglimo, i Sør-øst-politidistrikt i et leserinnlegg hos Politiforum.

Den tillitsvalgte viser til de siste dagers avsløringer i VG om hvordan en arbeidskollega i Oslo politidistrikt ble behandlet etter at han varslet om straffbare og kritikkverdige forhold rettet overfor den gang politimester, Hans Sverre Sjøvold.

Pinlig

Bjørn Druglimo mener at nærværende sak er vond lesning for allmenheten, samt for alle de som tilhører politietaten.

– Dessverre er ikke dette spesielt overraskende, selv om man hadde et håp om at vi hadde lært av tidligere skjebnesvangre feil og dårlig personalbehandling når modige kollegaer rettmessig varsler om noe som ikke tåler dagens lys, sier han og fortsetter:

– I tillegg, kommer det frem et annet viktig aspekt i kjølvannet av dette, og det er politiansattes medlemskap i ulike losjer. Dette er et tema som tidligere har vært tatt opp flere ganger, uten at det har blitt tatt tak i.

Granskning

Druglimo mener nå at tiden er inn for en nasjonal undersøkelse relatert til relasjonene mellom politiansatte, samt tilsynelatende det «hemmelige brorskapet».

– Disse medlemskapene utfordrer nemlig rettsikkerheten, og er i strid med viktige etiske retningslinjer i politiet som integritet, habilitet og åpenhet. Det må kartlegges hvor stort omfang dette er, og dernest vurdere å lage et regelverk som forbyr slike medlemskap, sier Druglimo til Politiforum.

Druglimo presiserer deretter at VG sin fremstilling av nevnte «våpensak» i Oslo politidistrikt belyser et kameratskap mellom losjemedlemmer, som betegner og berettiger en plikt til å bistå sine «trosbrødre».

– Når man da også vet at flere av disse losjene er lukket for omgivelsene, at medlemskap innebærer sterke troskap- og taushetsplikter, samt bruk av lojalitetssymboler, så er det uforståelig at slike medlemskap kan være tillatt for politiansatte.

Politiets aktelse

Avslutningsvis meddeler hovedverneombud, Bjørn Druglimo, at politiets omdømme kan virke «frynsete».

Han fremhever at politietaten er avhengig av tillit i befolkningen, og kan dermed ikke forbindes med skjulte og/eller foreninger (miljøer) preget av hemmelighold, skjulte dagsorden og kameraderi.

