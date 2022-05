annonse

annonse

Sveitsisk politi har beslaglagt 500 kilo kokain verdt nærmere 482 millioner norske kroner ved en Nespresso-fabrikk.

Arbeidere ved anlegget i Romont, i den vestlige sveitsiske kantonen Fribourg, varslet myndighetene om et mystisk hvitt pulver funnet i sekker med kaffebønner, opplyser politiet.

Politiet gjennomsøkte deretter fem konteinere som ble levert til fabrikken via tog samme dag, og oppdaget og beslagla til sammen 500 kilo med kokain.

annonse

I en uttalelse sier politiet at kokainet så ut til å være ment for det europeiske markedet. De slår fast at narkotikaen ikke kom i kontakt med Nespressos produkter.

Den første etterforskningen indikerte at forsendelsen stammer fra Brasil, sa politiet, og la til at den beslaglagte kokainen var fastslått å være mer enn 80% ren, med en estimert gateverdi på over 50 millioner sveitsiske franc (485 millioner kroner), ifølge The Guardian.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474