Folkets parti FNB varsler flere aksjoner mot økte bompengesatser i Oslo.

– Det er veldig kraftig økning nå altså. Jeg synes det er helt sinnssykt, jeg er kjempesint, sier partileder Cecilie Lyngby til Avisa Oslo.

Partifelle Britt Fossum toner med:

– Det er klart jeg skjønner at folk reagerer, fordi de har ikke penger – maten går opp, bensinen går opp, strømmen går opp, alt bare fyker i været. I tillegg da skal bilistene betale for en smell de ikke kan noe for. Det er dårlig beregning av byrådet.

Onsdag aksjonerte de på brua i Sandstuveien over E6 mot den varslede økningen av bompenger på 40 prosent, som er vedtatt blant annet for å dekke milliardoverskridelsene på Fornebubanen. De hadde med seg et banner med påskriften «Ja til miljø, nei til bompenger», og oppfordret folk til å tute. Det var det mange som gjorde.

Det har blitt enighet om Oslopakke 3 på overtid. Mye av årsaken til forsinkelsen er milliardsprekken på Fornebubaneprosjektet, som FNB vil skrinlegge.

– Hvis de hadde hatt kontroll over pengene, så hadde ikke dette her vært noe problem i det hele tatt. Men nå føler jeg at hele prosjektet kan legges ned, så får vi heller sette opp busser fra Lilleaker for eksempel og ut. Fordi vi kan ikke robbe det vanlige mennesket lenger nå, det går ikke, sier Fossum.

Lyngby har regnet ut at økningen på 40 prosent tilsvarer rundt 10 000 kroner årlig i merkostnader for en familie. Hun mener at avgiftene heller bør reduseres, både for bompenger, strøm og mat, og at Fornebubanen må skrotes fordi folk ikke tåler enda en avgift.

Flere aksjoner

– Det vil bli flere aksjoner nærmere valget i 2023 og en når den første økningen skjer første september, forteller Lyngby til Resett.

