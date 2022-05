annonse

USAs tidligere president George W. Bush kaller Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj «vår tids Winston Churchill».

Bush hadde torsdag et videomøte med Zelenskyj. Deretter la han ut et bilde fra samtalen på Instagram, melder CNN.

Bush takker Zelenskyj for å vise lederskap.

– Jeg ble beæret over å bruke noen minutter på å snakke med president Zelenskyy – vår tids Winston Churchill. Jeg takket presidenten for hans lederskap, hans eksempel og hans engasjement for frihet, og jeg beundrer det ukrainske folkets mot.

President Zelenskyy forsikret meg om at de ikke vil vakle i deres kamp mot Putins barbari og tyveri. Amerikanerne er inspirert av deres styrke og motstandskraft. Vi vil fortsette å stå sammen med ukrainere når de står opp for sin frihet, skriver USAs tidligere president George W. Bush på Instagram.

