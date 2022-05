annonse

Det er bystyrepolitiker for Demokratene i Kristiansand, Nils Nilsen, som skriver dette i et innlegg i Fædrelandsvennen.

Nilsen sto tidligere bak Sørlandsnyhetene, men er også med i partiet Demokratene. Partiet har markert seg som innvandrings- og islamkritisk tidligere.

– Den rasistiske organisasjonen SIAN benytter sin ytringsfrihet flittig. Dem om det! Vi bor i et land der ytringsfriheten heldigvis holdes høyt, selv for marginaliserte grupper som vil bruke denne retten til å fremme rasisme og antidemokratiske prinsipper i vårt demokrati, skriver Nilsen i et innlegg publisert samme dag som SIAN holdt stand i Sørlandsbyen fredag.

Nilsen mener det SIAN vil er «å misbruke hver og en av oss sin personlige tro til å fremme sitt rasistiske syn på mennesket».

– Jeg vil ikke nekte noen å fremme sin politiske overtro. Men jeg kan utmerket godt nekte noen å fremme rasisme. Det har jeg gjort før. For rasisme er ulovlig i både Norge og de fleste land vi sammenligner oss med. Og faktum er at Norge ikke sammenligner seg med totalitære regimer noe sted, enten de er regimet er tuftet på religioner eller ismer. Det er ingen grunn til slik sammenligning. Vi har kommet lenger. Altså VI! Og Ikke den marginaliserte gjengen som utgjør langt under 1 promille av vår befolkning og som er medlemmer av SIAN.

Nilsen viser deretter til at han for tretti år siden var med å demonstrere mot Folkebevegelsen mot innvandring (FMI). Han mener SIAN er deres arvtaker. Nilsen ble sammen med en kvinne som er adopert fra Korea. Hun har opplevd rasisme i Norge, hevder han.

Men folk er ikke så redde for fremmede lenger, skriver han: «I alle fall ikke for de gule. Men vi har fortsatt en vei å gå med de sorte.»

Noe har likevel bedret seg betydelig med samfunnsutviklingen, fortsetter han.

– Vi er blitt kulturelt opplyste, og er ikke lenger redde for fremmed musikk, kunst, litteratur eller religion. Verden er blitt mindre, og de aller fleste moderne mennesker har forkastet sitt syn og sin mistenkeliggjøring på pigmentfarge. Unntatt SIAN.

Deretter kommer Nilsen med et utspill man normalt ikke forbinder Demokratene med:

– Moderne mennesker er også klar over at vi er avhengige av innvandring for å opprettholde både befolkning og behov for arbeidskraft. Unntatt SIAN, avslutter han.

