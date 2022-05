annonse

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen (53) skal sørge for at NRK ikke mister de unge og slår fra seg mot utenlandske mediegiganter.

Norsk mediebarometer viste nylig at en av seks unge kun får nyheter via sosiale medier. Blant dem mellom 15 og 24 år, kom ikke NRK inn på listen over de mest brukte mediene, skriver Aftenposten.

– Den største utfordringen er den internasjonale konkurransen, sier 53-åringen som nylig flyttet inn i sjefskontoret på Marienlyst. Hun ser en risiko for at de unge som ikke finner veien til NRK, kan være tapt for alltid.

– Hvis vi ikke klarer å få med oss de unge, så kan vi se for oss at de ikke vil bli lojale NRK-lyttere og seere etter hvert. Når man ikke har med seg NRK fra sin egen oppvekst, så er det liten grunn til at man plutselig skal oppdage det som voksen og få et veldig nært forhold til det, sier Fürst Haugen.

